Deze singles zijn Tinder-moe en gaan speeddaten: 'Het is een vleeskeuring'

Door de komst van datingapps als Tinder, Bumble en Happn is de zoektocht naar een geschikte partner de laatste jaren drastisch veranderd. Vrijgezellen hoeven niet meer naar de kroeg om elkaar te vinden, maar kunnen met één swipe naar rechts al een match vinden. Toch werkt dat niet voor Kevin, Anne, Owen en Fleur. Zij zijn 'Tinder-moe' en gingen in aanloop naar Valentijnsdag op een speeddate om hun perfecte match in het wild tegen te komen. "De magie van iemand voor het eerst zien."

Voor de 23-jarige Kevin uit het Limburgse Brunsum zijn datingapps geen succes. "Tinder en andere datingapps zijn gewoon een grote vleeskeuring", vertelt hij. "Vrouwen krijgen zoveel matches dat je daar als man eerst maar eens tussen moet komen. Als je dan een match hebt, mis je de dynamiek die je met iemand hebt als je haar in het echt spreekt." Tila Pronk doet als universitair hoofddocent Sociale Psychologie aan Tilburg University onderzoek naar de liefde. Zij spreekt in een onderzoek zelfs over een 'Tinder burn-out' bij sommige vrijgezellen. De overvloed aan keuze op datingapps zorgt er namelijk voor dat bepaalde vrijgezellen onderaan de 'swipestapel' belanden. Dit kan mentale problemen tot gevolg hebben, de zogeheten Tinder burn-out. De 24-jarige Fleur uit Breda is inmiddels anderhalf jaar vrijgezel en heeft ook verschillende datingapps uitgeprobeerd, zonder resultaat.

"Het gesprek loopt dood of iemand ziet er heel anders uit."

"Dan loopt het gesprek dood, omdat iemand er totaal niet serieus instaat. Of als je afspreekt, ziet iemand er heel anders uit dan op de foto. Ik was er helemaal klaar mee", vertelt ze. Daarom werd in Den Bosch een speciale speeddate avond georganiseerd voor jongeren die 'uitgeswiped' zijn op datingapps. Michelle Blom van Blooming Dates hield het evenement in aanloop naar Valentijnsdag, omdat ze merkt dat veel leeftijdsgenoten 'Tinder-moe' zijn.

Voorafgaand aan de bijeenkomst vullen vrijgezellen op een vragenlijst in wat ze zoeken in een partner en wie ze zelf zijn. Voor Fleur was deze voorbereiding al een openbaring. "Je wordt je heel bewust van wat je wel en niet zoekt in een partner. Als je dit niet serieus invult, is degene die tegenover je zit misschien niet jouw ding", vertelt ze. Op de avond zelf krijgen de vrijgezellen een briefje met vijf tafelnummers en nemen ze iedere keer een kwartiertje plaats tegenover een potentiele match. "Het was ontzettend uit mijn comfortzone", vertelt de 21-jarige Anne uit Vlijmen.

De vrijgezellen kregen een briefje met vijf tafelnummers voor verschillende speeddates (foto's: Renee de Rijk).

"De sfeer was heel fijn, want je bent niet de enige die aan het daten is. Iedereen komt met hetzelfde doel naar zo'n avond", zegt Anne. Op een datingapp heeft Anne nooit gezeten, omdat ze het fijner vindt om in het echt jongens te leren kennen. "Maar in het dorp waar ik woon, ben ik nog nooit een jongen tegengekomen waarmee ik wel op date zou willen." Nieuwe mensen leren kennen, was ook voor Kevin de reden om zich aan te melden. "Ik ben niet actief op zoek, maar ik wil wel nieuwe mensen leren kennen. Ze komen niet aan je deur kloppen", lacht hij. Daar sluit de 24-jarige Owen uit Zaltbommel zich bij aan. "Je ziet weleens iemand die je interessant vindt, maar dan weet je niet of diegene vrijgezel is", vertelt hij. Ook vindt Owen 'in het echt' daten veel fijner. "Je leert iemand beter kennen in het echt. Ik vind het 'face to face' ook makkelijker om wat losser te komen", zegt hij.

"De magie dat je iemand voor het eerst ziet."