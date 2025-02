Deze sport is alleen voor echte bikkels: 'Pijn komt later wel'

Trang Kager-Nguyen (44) zat in 2011 in het vliegtuig en zette de film Whip It aan. De Eindhovense raakte onder de indruk van de voor haar onbekende sport roller derby die ze op het beeldscherm zag. Veertien jaar later is ze international en gaat ze naar het WK in Oostenrijk. “De eerste keer dat ik weer rolschaatsen aantrok, viel ik direct op mijn stuitje.”

Na het zien van de film droomde ze zelfs over roller derby. “Het was natuurlijk super-Amerikaans, dus ik dacht dat de sport in Nederland helemaal niet bestond. Toevallig zag ik terug in Eindhoven in de krant een artikel over roller derby. Het moest zo zijn. Ik trok de stoute schoenen aan en meldde me aan bij de club Rockcity Rollers.”

Roller derby, dat in de jaren 30 in Amerika ontstond, wordt in Nederland sinds 2009 gespeeld. Het is een full-contact sport waarbij deelnemers rolschaatsen aan hebben. Twee teams strijden tegen elkaar op een ovalen baan, waarbij ieder team vijf skaters opstelt. Eén skater per team, de jammer, kan punten scoren door de blockers van de tegenpartij te passeren.

“Het is een tactisch en strategisch spel. Het lijkt op rugby op rolschaatsen met elementen van shorttrack, maar wij hebben geen bal. Je mag je lijf gebruiken om proberen te voorkomen dat de jammer punten scoort. Er zijn wel allerlei regels, zoals niet je handen of ellebogen gebruiken of recht in iemands rug skaten. Ook mag je een ander niet raken in het gezicht of onder de knie.”

Roller derby is een sport voor bikkels, want vallen hoort erbij. En dat op een betonnen ondergrond. “We hebben een helm op, een bitje in en we dragen pols-, knie- en elleboogbescherming. Als je valt, moet je zorgen dat je zo snel mogelijk opstaat. De kans is anders alleen maar groter dat de tegenstander scoort. Pijn komt later wel.”

Voor iemand die als kind niet heel sportief was en in haar studententijd andere prioriteiten had, is Trang sinds dit jaar op 44-jarige leeftijd wel international. Tijdens een open try-out werd ze geselecteerd voor het Nederlands team. Overigens zijn ook Ida Aarts en Naoise Hennessy uit Breda opgeroepen. Met Team Nederland mogen ze van 3 tot en met 6 juli mee naar het WK in Innsbruck. In de aanloop naar het eindtoernooi staan er interlands op het programma, zoals over een paar weken tegen Duitsland.