'Van boven geholpen', Anita en Anja gaan eindelijk naar 3 Uurkes Vurraf

Vriendinnen Anja en Anita proberen al járen kaartjes te bemachtigen voor 3 Uurkes Vurraf, maar grijpen altijd net mis. Dit jaar was de behoefte om 'lekker uit de plaat te gaan', groter dan ooit. Na een heftig begin van het jaar, waarin de man van Anita overleed, lukte het eindelijk om de felbegeerde tickets in de wacht te slepen. En volgens Anita is dat geen toeval: "Piet heeft een handje geholpen."

Anita’s man Piet overleed op 2 januari. Een zware tijd, maar gelukkig had ze steun aan Anja, die niet alleen haar beste vriendin is, maar ook Piet’s nichtje. “Ze was er dag en nacht voor me. Ik kon haar altijd bellen, als ik verdrietig was of hulp nodig had. Dat gaf zo’n warm gevoel.”

Een steuntje in de rug

Om even de zorgen te vergeten, besloot Anita mee te doen met de winactie van Omroep Brabant. En ja hoor: deze keer was het raak! “We doen nooit mee aan wedstrijden, maar elk jaar proberen we aan kaarten te komen. Nooit gelukt. Nu opeens wél. Ze zullen van boven geholpen hebben, zeker weten,” zegt Anita met een knipoog naar boven. Anita mag Anja verrassen met de tickets. Bij haar huis aangekomen, wordt er natuurlijk niet netjes voor aangebeld. “Nee joh, hier ga je gewoon achterom,” lacht Anita. Ze ademt diep in en roept vrolijk: “Goeiemórgen Anja!” Alles loslaten

Anja schrikt zich een hoedje als ze Anita met de tickets ziet staan. “Wat krijgen we nou?”, roept ze verbaasd. Maar de schrik maakt snel plaats voor blijdschap. “Dit stond al zó lang op onze bucketlist. Even alles loslaten, gewoon genieten. Ik kan het nog steeds niet geloven.” Tappie Thijs verraste ook vriendinnen Marte en Nina en Stan en zijn moeder Patricia met tickets voor 3 Uurkes Vurraf: