Confettiverbod in carnavalstheater zorgt voor ophef: 'Confetti hoort erbij'

Theater de Schalm in Veldhoven probeert met een bijzondere slogan te voorkomen dat feestvierders confetti meenemen tijdens carnaval. 'Confetti gooi je maar buiten, hier in De Schalm kan je ernaar fluiten', luidt de slogan. Het theater heeft tot ver in het jaar nog last van de snippers confetti die onder de theaterstoelen plakken en in de concertbak zitten. Toch snappen carnavalsvierders in Rommelgat, zoals Veldhoven heet met carnaval, niks van het confettiverbod. "Confetti hoort bij carnaval."

"Hoe kan het dat zo iets moois als confetti met carnaval geweerd gaat worden op de officiële feestjes in het mooie Rommelgat", vraagt feestvierder Twan van Moosdijk zich af. Die gedachte had Bas Heesterbeek, evenementen- en facilitairmanager bij Theater de Schalm, in eerste instantie ook. Toch bedacht hij de slogan, die nu voor verontwaardigde reacties zorgt bij carnavalsvierders.

"In de zomer komen we nog confetti tegen."

"Tegen het einde van carnaval breekt ieder jaar het moment aan dat wij moeten gaan poetsen", vertelt hij. "Dat vinden we totaal niet erg, want we schieten zelf ook confetti af. Maar we komen in de zomer nog steeds overal confetti tegen."

Om dat te voorkomen, heeft het theater lang geprobeerd in te grijpen. De tribune met theaterstoelen werd ingeschoven, zodat het podium een grote lege dansvloer werd. En de concertbak werd naar beneden gezet. Toch bleef het een rommeltje in Rommelgat. "De confetti bleef onder de stoelen plakken en in de concertbak zitten. Om deze technische redenen wilden we feestvierders op een grappige manier laten weten dat we het liever niet meer hebben", vertelt Bas.

"Confetti hoort bij carnaval."

Het theater kreeg na de bekendmaking van de slogan verontwaardigde reacties van feestvierders. "Veel mensen vinden dat confetti bij carnaval hoort. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat vooraf ook vond", lacht hij. De manager hoopt dat mensen uit zichzelf gehoorzaam zijn. Fouilleren aan de deur doet het theater in ieder geval niet. "En mensen hoeven ook niet bang te zijn dat ze eruit gezet worden als ze wel wat confetti bij zich hebben. In dat geval vragen we mensen of ze weer een handje confetti mee naar huis nemen." Carnaval volg en beleef je in Roeptoetgat

Volg al je carnavalsnieuws online via web, app of het WhatsApp-kanaal. Heb je nog vragen, kijk dan eens op www.omroepbrabant.nl/veelgesteldevragen.