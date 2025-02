Er kan nog meer bij; na blikjes en petflessen nu ook wijn met statiegeld

In Etten-Leur en omstreken worden sinds kort niet alleen lege blikjes en plastic flessen ingeleverd voor statiegeld. Gall& Gall Janssen in Etten-Leur verkoopt namelijk ook wijn in statiegeldflessen. Dat doet de zaak in samenwerking met wijnimporteur Walraven Sax uit Breda. Het doel: de wijnindustrie verduurzamen.

Sinds twee weken zijn de speciale wijnflessen van Green Wine Company te koop in de winkel. Mark Janssen, eigenaar van Gall& Gall Janssen, is erg enthousiast over het nieuwe initiatief: “Ik vind het zo’n mooi project, want verduurzaming is belangrijk en heel erg van deze tijd.”

Janssen is benaderd door de wijnimporteur. “Hij vroeg of ik de verkoop van deze wijnflessen wilde testen”, vertelt Janssen. “Wij zijn toen zo enthousiast geworden dat wij dit voor de wijnimporteur mogen gaan doen. Zo zien wij het: we mógen dit doen.”

Net zoals bij petflessen en blikjes betaalt de klant statiegeld over de wijnfles aan de kassa. Wanneer de fles bij Janssen wordt ingeleverd, krijgt de klant 50 cent aan statiegeld terug. Daarna wordt de fles opgehaald, omgespoeld, opnieuw gevuld en weer terug op de markt gebracht.

De fles is aan de onder- en bovenkant net wat dikker dan reguliere flessen en kan tot vijftig keer opnieuw worden gebruikt.

Toekomstplannen

De wijnimporteur begon een jaar geleden met het verkopen van herbruikbare wijnflessen aan de horeca. Doel is om de CO2-uitstoot naar beneden te krijgen. “We betalen al statiegeld over bierflesjes, maar de wijnwereld is nog zo traditioneel. Daar mag verandering in komen”, vindt Sophie van der Zand van de wijnimporteur.



De proef wordt nu uitgebreid met verkoop aan consumenten. “We vinden het ontzettend leuk dat we kunnen kijken hoe consumenten hier op reageren. We hopen dat we zo steeds meer kunnen uitbreiden”, vertelt Van der Zand.

Uiteindelijk hoopt Walraven Sax uit te kunnen breiden naar meer winkels. “Om echt grote impact te maken op het gebied van CO2-uitstoot, moet de consument ook mee gaan doen.”

Die wens is deels uitgekomen, want sinds maandag zijn de herbruikbare wijnflessen ook in drie Jumbo’s in Woerden te koop.