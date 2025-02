Ongeluk met vrachtwagens op de A58

Op de A58 bij Breda is donderdag een ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens. Bij knooppunt Princeville was de rechterrijstrook dicht. Hierdoor had het verkeer richting Roosendaal een uur vertraging. Eerder op de middag botsten op de A58 tussen Tilburg en Breda, vlak bij de afslag A16, ook al drie vrachtwagens op elkaar.

Bij de botsing net voor de afslag naar de A16 richting Antwerpen, bij knooppunt Galder, is een bestuurder nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De afslag was zeker tot 17.00 uur afgesloten. Rijkswaterstaat heeft het verkeer omgeleid via de noordkant van Breda over de A27 en A59.