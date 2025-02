Deze succesvolle vechtsporter is een rolmodel voor jongeren

Als kickbokser was Ilias Bulaid zeer succesvol met onder andere meerdere wereldtitels. Zijn plafond kwam steeds dichterbij en in 2018 koos hij voor een nieuwe uitdaging: Mixed Martial Arts (MMA). De 29-jarige Bosschenaar, die overdag werkzaam is als jeugdwerker, is als prof nog ongeslagen en klaar voor de volgende stap. “De UFC is het hoogste podium, het is een kwestie van tijd voordat ik daar ga knallen.”

In zijn jeugd in een Bossche volkswijk was Ilias naar eigen zeggen een rotkind. “Ik vinkte alle boxen aan om de verkeerde kant op te gaan. Ik was te druk en te energiek, maar gelukkig had ik binnen ons gezin de juiste begeleiding bij wat ik wel en niet moest doen. Dankzij mijn familie werd ik de goede richting opgestuurd en heb ik de discipline en mindset ontwikkeld om alles uit het leven te halen.”

"Als ik het verschil voor ze kan maken, is dat top."

Omdat hij met eigen ogen zag dat veel andere jongeren de juiste voorbeelden in hun directe omgeving niet hebben, richtte hij het bedrijf JeugdKracht Brabant op. Daarmee ondersteunt hij jongeren en ouders/verzorgers. “Ik wil een voorbeeld zijn voor jongeren en ze helpen met verschillende problemen. Als ik het verschil voor ze kan maken, dan is dat top.”

"Ik kreeg het gevoel dat ik ook hierin de beste wil worden."

Zijn werk is belangrijk voor Ilias, maar zijn grootste passie is de vechtsport. Als kickbokser pakte hij titel na titel, maar in 2018 koos hij voor MMA. “Ik had voor bijna alle grote organisaties gevochten en veel bereikt wat ik wilde. MMA triggerde mij als nieuwe uitdaging. Ik trainde mee bij de sportschool van Conor McGregor en werd verliefd op de sport. Direct kreeg ik het gevoel dat ik ook hierin de beste wil worden.”

Ilias Bulaid in de ring. (Foto: Fight 2 One)

Ilias, die in zijn jeugd onder andere fan was van Badr Hari, wist wel dat hij flink wat tijd nodig had om wedstrijden te kunnen vechten. “Ik voelde me de eerste periode echt een beginneling. Als kickbokser ben je alleen bezig met trappen en stoten, bij MMA kwam er ook grondwerk bij. Dat vraagt totaal iets anders van je lichaam. Het was duidelijk dat het heel veel investeren zou worden, maar ik wist dat ik dan ook hier in de top zou komen.” Vanwege corona kon hij lange tijd geen wedstrijden vechten en tot overmaat van ramp liep hij daarna een polsblessure op. Toen hij daarvan was hersteld, scheurde hij zijn voorste kruisband af. Ilias gaf niet op, knokte zich na een lange revalidatie terug en staat inmiddels op zeven profpartijen, die hij allen winnend afsloot. De laatste wedstrijd afgelopen weekend won hij zeer overtuigend van Kewin Jacques.

“Ik wil altijd winnen, maar ook voor spektakel zorgen. Mensen die komen kijken, wil ik het gevoel geven dat ze iets abnormaals hebben gezien. Dat motiveert me om altijd volle bak te gaan. Ik train iedere dag keihard om een betere vechter te worden en geef mezelf geen ruimte om te verzaken. Alles doe ik eraan om niet in de positie te komen dat ik verlies.”

"De mensen schreeuwen om mijn naam."

Zijn volgende doel is duidelijk. “De UFC wil me graag hebben. De mensen schreeuwen om mijn naam en mijn manager heeft er goede contacten. Ik ben er heel dichtbij en dan wil ik ook daar laten zien dat ik de beste ben.”