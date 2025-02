Sprintkanon is topfit ondanks grote tegenslag: 'Mentaal sterker geworden'

In zijn jeugd stond Jarle Gerrits (23) bekend als een groot sprinttalent. De schaatser uit Oudenbosch pakte de Nederlandse sprinttitel bij de junioren en veroverde in 2021 een plekje in de opleidingsploeg van het huidige Team Essent. Een langdurige rugblessure gooide vervolgens enkele jaren roet in het eten. Jarle voelt zich ondanks een vorm van reuma helemaal fit en wil alsnog zijn dromen achterna gaan.

Door de ziekte van Bechterew, een vorm van reuma, kon hij lange tijd door rugklachten veel minder op het ijs staan dan voorheen. “Het was zaak om de knop om te zetten. Ik ben blijven trainen wanneer het kon en anders koos ik voor vervangende trainingen, zoals op de fiets. Mentaal ben ik door die zware periode sterker geworden. Gelukkig gaat het nu hartstikke goed", vertelt hij. "Met Team Essent hebben we een plan gemaakt, waardoor ik vrijwel geen last meer heb.”

"Het ging me vooral om plezier te hebben."

Op het ijs staan is het liefste wat Jarle doet. Die liefde voor het schaatsen begon toen hij als 6-jarige jongetje voor het eerst zijn schaatsen aantrok. Hij werd lid van HSV Ballangrud in Breda en daar bleek hij aanleg voor de sport te hebben. “Maar het was niet zo dat ik heel talentvol was, hoor. Het ging me vooral om plezier te hebben.”

Jaren later werd toch duidelijk dat Jarle heel rap was op de schaatsbaan. Hij werd Nederlands kampioen allround bij de junioren en pakte ook de titel bij de sprint. De korte afstanden hadden de voorkeur voor de Brabander met een liefde voor snelheid. “Ik rolde langzaam het wereldje in, en wilde er vol voor gaan.”

"Het was nodig om naar het noorden te gaan, maar ik mis de Brabantse gezelligheid."

In 2021 werd hij opgepikt door het toenmalige profteam Jumbo-Visma en Jarle verhuisde naar een woning vlakbij schaatsstadion Thialf in Heerenveen. “Het was noodzakelijk om richting het noorden te gaan, al mis ik de Brabantse gezelligheid. Binnen de ploeg heb ik goede vrienden gemaakt, de sfeer is uitstekend. Ik zie ze alleen als concurrenten als de wedstrijd van start gaat.” Zijn hele week draait om schaatsen. “Ik heb er na het afronden van mijn mbo-opleiding voor gekozen om me volledig te focussen op de sport. Trainen, rusten, eten en slapen is mijn ritme. In de zomer leg ik de basis voor de winter door keihard te trainen in het krachthonk of door bijvoorbeeld te fietsen of skeeleren.”

"Dit is het mooiste leventje wat bestaat."