Kat reist ongezien mee naar Curaçao: 'Vier weken in het pikkedonker'

Als een kat negen levens heeft, heeft deze er één ingeleverd. Het dier reisde namelijk helemaal vanuit Brabant ongezien mee in een zeecontainer naar Curaçao. De container werd op 11 januari in Moerdijk op een schip geladen en verzegeld. Pas vier weken later werd de container in Curaçao geopend en vonden medewerkers van transportbedrijf AMC Cargo ineens de wit-zwarte wereldreiziger.

Medewerkers van het logistiekbedrijf AMC Cargo wisten niet wat ze overkwam toen het katje tevoorschijn kwam uit de container. Ze trokken direct aan de bel bij Stichting Kitten Rescue Curaçao. De stichting kwam ter plaatse en constateerde dat het beestje nog in redelijke conditie is. 'De kat is vermagerd en enorm bang, maar verder gaat het naar omstandigheden goed met hem', schrijft de stichting op Facebook.

'Zonder eten en drinken'

De container is drie weken onderweg geweest en heeft daarna nog een week op het eiland gestaan. 'Het is onvoorstelbaar maar de kat heeft een reis van vier weken in de container overleefd, zonder eten en drinken en in het pikkedonker', schrijft de stichting.

De container waarin de kat de oceaan is overgestoken (Foto: Stichting Kitten Rescue Curaçao / Facebook).