Gewond stinkdier in de berm gevonden: 'Zat gelukkig geen luchtje aan'

Een stinkdier is donderdag gewond langs de kant van de weg gevonden in Den Bosch. Het jonge diertje is vermoedelijk aangereden door een auto. Er zat geen luchtje aan het stinkdier, want het sproeide niet tijdens de vangst.

Het was een bijzondere melding voor de dierenambulance, donderdagmiddag. "In de twee jaar dat ik hier werk, heb ik dit nog nooit meegemaakt", vertelt Pascalle van de Ven, coördinator bij de dierenambulance. "De meldster zag het stinkdier in de berm van de weg liggen en heeft een handdoekje om het dier gedraaid", vertelt ze. Het dier was gewond en werd gevonden bij een weg waar automobilisten vijftig kilometer per uur mogen rijden. "Maar vaak rijden ze er harder", zegt Pascalle. Toen de dierenambulance arriveerde, heeft de meldster het dier in de bench gezet.

"Er zat gelukkig geen luchtje aan."

"Het dier was heel tam waardoor we vermoeden dat het een gehouden dier is. Er zat gelukkig geen luchtje aan, want het dier sproeide niet met stinkende vloeistof", vertelt de coördinator. Dat doen stinkdieren vaak als ze zich bedreigd voelen. "Het kan zijn dat de anaalkliertjes van het dier uitgeknepen zijn of verwijderd zijn, wat eigenlijk niet mag. Maar het stinkdier kan ook heel tam zijn, waardoor het niet sproeit."

Gestreepte stinkdieren konden voorheen als huisdier worden gehouden. Vanaf 1 juli 2024 mogen de dieren, door de nieuwe huis- en hobbydierenlijst, niet meer worden aangeschaft.

"Het dier is misschien net een jaar oud."

"We vermoeden dat het dier nog erg jong is, misschien net een jaar oud", vertelt Pascalle. "Maar wij hebben er zo weinig ervaring mee dat we contact hebben gezocht met Stichting Aap." Eenmaal bij de dierenarts bleek het stinkdier een kneuzing te hebben opgelopen en het neusje bleek kapot te zijn. "We gaan kijken of we het dier kunnen overplaatsen naar Stichting Aap, omdat het een bijzonder exemplaar is waar wij weinig mee te maken krijgen. Maar daarvoor zitten we wel aan wat regels vast", zegt Pascalle. Op Facebook heeft de dierenambulance een oproep geplaatst of iemand het dier kwijt is. "Als iemand de juiste papieren heeft om het dier te houden, melden zij zich wel", denkt ze. "Maar als de eigenaar niet de juiste papieren heeft, verwachten we niets." Tot op heden heeft de dierenambulance nog geen reacties gekregen. Het stinkdier geniet bij de dierenambulance van de verdiende rust en van een portie vers fruit.