Grauwe bedrijventerreinen moeten veranderen in groene oases

Het is er vaak grauw, grijs en er wordt veel CO2 en stikstof uitgestoten. Bedrijventerreinen in Brabant zijn niet meer van deze tijd. Er wordt veel afval geproduceerd, regenwater kan er niet goed weg en in de zomer verandert het regelmatig in een hitte-eiland vanwege gebrek aan groen.

Brabant kent meer dan 650 bedrijventerreinen, waar meer dan een half miljoen mensen werken. Er wordt veel gas, stroom en ruimte gebruikt. En dat is niet goed voor het milieu. Hiermee drukken ze een stempel op de regio. Dat moet anders, vinden ze onder andere bij de provincie. Bedrijventerreinen moeten worden gemoderniseerd. Ze moeten bijvoorbeeld zelf stroom op gaan wekken. In het project Grote Oogst zijn de twaalf grootste bedrijventerreinen van Brabant geselecteerd die samen sneller moeten gaan verduurzamen. Het project begon in 2021 en nu zijn de eerste resultaten te zien. Elektrisch schip

Een dockingstation op bedrijventerrein de Rietvelden- Vutter-Ertveld in Den Bosch als laadstation voor een elektrisch aangedreven schip, samen bedrijfsafval inzamelen op Ekkersrijt in Son en Breugel en wandelroutes en meer groen op Kraaiven en Loven in Tilburg. Het zijn enkele concrete resultaten hoe bedrijventerreinen in de regio nu verduurzamen.

Elektrisch aangedreven schip dat in april emissieloos tussen Den Bosch, Maasvlakte en Moerdijk zal gaan varen (foto: Zero Emission Services)

De Rietvelden-Vutter-Ertveld is het grootste bedrijventerrein in Den Bosch qua oppervlakte en het aantal bedrijven. Onlangs is hier dus een laadstation geplaatst voor het opladen van accu’s voor een elektrisch schip dat in april emissieloos tussen Den Bosch, de Maasvlakte en Moerdijk zal gaan varen. Het schip heeft een lengte van negentig meter en vervoert zeecontainers. De dieselgenerator zal vervangen worden en er wordt een accupakket geïnstalleerd. De accu's zijn wisselbare energiecontainers opgeladen met groene elektriciteit.

“Het schip kan binnenkort van wal. Alles is klaar om het in gebruik te nemen en zo de binnenvaart duurzamer te maken” zegt Jan-Jaap Kroft, duurzaamheidsmanager bij Inland Terminals Group. Druk op elektriciteitsnet

Volgens Rob Bogman van VNO/NCW Cocreatie willen bedrijven wel verduurzamen, maar lopen ze ook tegen beperkingen op. “Vergroenen is soms lastiger dan je denkt. Er lopen ook veel kabels en leidingen op de bedrijventerreinen, dus niet alles is mogelijk", zegt hij. "Maar het grootste probleem zit in het gebrek aan ruimte en energie. Vanwege druk op het elektriciteitsnet kunnen bedrijven soms geen grote stappen zetten. Daarom is het heel belangrijk dat bedrijven beter gaan samenwerken, bijvoorbeeld door afspraken te maken over gebruik van stroom. Je hebt nooit op hetzelfde moment pieken dus dan kun je voorkomen dat het net overbelast raakt. Soms kun je ’s nachts meer stroom gebruiken, of je deelt services. Het gaat om het maken van een slimme koppeling.”

Bijenkast op bedrijventerrein Loven Tilburg (foto: Provincie Noord-Brabant).

Bij bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven werken ze aan zo’n samenwerking en wil een aantal bedrijven afspraken maken met netbeheerder Enexis. Bedrijven gaan daar hun processen op elkaar afstemmen en kunnen verder elektrificeren waardoor ze minder gas en diesel hoeven te gebruiken. Dat is beter voor het milieu, het net raakt minder belast raakt en er is ook minder uitstoot. In deze pilot krijgen bedrijven geen individuele aansluiting meer, maar een groepsaansluiting. “Het is best complex, want je wilt als bedrijf natuurlijk het liefst zo onafhankelijk mogelijk zijn. Maar het is wel een maatregel die je nu kunt treffen”, zegt Rob Bogman van VNO-NCW Co-Creatie. Lunchwandeling

Op terreinen Kraaiven/Vossenberg en Loven in Tilburg en De Hurk in Eindhoven zijn wandelroutes aangelegd en bedrijfspercelen vergroend. Er zijn bijenkasten neergezet en insectenhotels om de plekken om te toveren toteen groene oase. Op bedrijventerrein De Hurk wordt in twee jaar tijd minimaal 11.000 m2 aan groen toegevoegd.