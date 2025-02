Mirte (25) volledig afgekeurd door migraine: 'Zie implantaat wel zitten'

Mirte van der Kammen (25) uit Veldhoven heeft al jaren zware migraine. Werken als juf op de basisschool gaat niet meer. Op haar 24e werd ze volledig afgekeurd. “Nu zit ik thuis. Dat is heel heftig.” Haar hoop is gevestigd op een implantaat dat in Eindhoven wordt ontwikkeld. Maandag is een testversie voor het eerst in Nederland bij een patiënt geïmplanteerd. Mirte volgt de ontwikkelingen op de voet, want ze ziet het wel zitten. “Dat wil ik zeker hebben.”

"Ik heb dag en nacht last van hoofdpijn", vertelt Mirte in haar huiskamer, een plek waar ze noodgedwongen door de migraine vaak verblijft. “Ik heb door de migraine heel weinig energie. Ik moet echt keuzes maken in wat ik wel of niet doe." Mirte is nog maar 25. Ze heeft chronische migraine. “De aanvallen lopen bij mij echt in elkaar over. Ik heb dus altijd pijn en een heel scala aan andere symptomen." Naast hoofdpijn, heeft Mirte veel last van vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid. Het is volgens haar niet te vergelijken met een zware hoofdpijn.“Heel mijn lichaam wordt wel geraakt door de migraine.” Licht en geluid kan ze dan niet verdragen. “Soms kom ik niet goed uit mijn woorden. Dan kan ik mij niet concentreren.” In de vriezer ligt de ‘migrainemuts’ al klaar. De muts bestaat uit een icepack, een gel, die ijskoud wordt. Deze kan ze tot over haar ogen trekken. Dat doet ze vooral op warme dagen, als de pijn te veel wordt. Ook ligt ze regelmatig op de bank met de gordijnen dicht.

Hoe anders had ze zich haar toekomst voorgesteld. Ze volgde de lerarenopleiding pabo in Helmond en werkte op een basisschool in Veldhoven. Eerst groep vijf en daarna de kleuters. Hier droomde ze als kind al van, maar eenmaal voor de klas, ging het niet. Mirte moest door een rouwproces om te verwerken dat ze nooit meer gaat werken. “Ik heb meer dan een jaar therapie gehad om dat echt een plekje te kunnen geven. Zoiets verwerk je niet in een paar maanden. Ik vond het eerst heel emotioneel en heel heftig. En op dit moment zit ik op het punt dat ik op andere manieren iets voor de maatschappij wil betekenen. Ik doe nu sinds kort vrijwilligerswerk in plaats van betaald werk."

Mirte is vaak thuis (foto: Rogier van Son).

“Ik heb al vanaf mijn kindertijd last van hoofdpijn. Vanaf groep 7 gingen mijn ouders er echt mee aan de slag omdat het begon op te vallen.” Ze namen Mirte mee naar de huisarts en naar het kinderziekenhuis. “Ze konden niet zo goed vinden wat het dan precies was.” Later ging ze op eigen houtje nog naar twee andere ziekenhuizen. Op haar negentiende kreeg ze de diagnose ‘migraine’. “Wat niet super verrassend was, want mijn moeder heeft ook migraine. Het is erfelijk. Omdat ik zo'n hoge frequentie heb, konden ze bij mij op de kinderleeftijd niet de patronen en fases zien die je normaal in een migraineaanval hebt.”

"Het voelt als tintelingen of als miertjes die over mijn hoofd lopen."

De migraine is dus erfelijk en daarom zou Mirte het ooit weer door kunnen geven. “Ze kunnen er geen percentage op plakken, maar die kans is er wel. Dat is wel iets wat ik wel meeneem. Maar ik heb nu ook wel de wetenschap dat ik mezelf zo verdiept heb in migraine, dat ik er in ieder geval op tijd bij ben, mocht het zo zijn.” LEES OOK: Dit implantaat moet het middel worden tegen migraine Het Eindhovense bedrijf Salvia BioElectronics ontwikkelt een therapie tegen migraine. De eerste patiënt van Nederland kreeg maandag twee strips onder haar hoofdhuid: een vlak boven de ogen en een bij het achterhoofd. Met een druk op de knop wordt de therapie gestart. Deze strips moeten twee uur per dag elektrische signaaltjes afgeven en dan zou de migraine moeten afnemen. Mirte is enthousiast: “Dit is interessant. Ik maak nu zelf gebruik van een externe neurostimulator. Die plak je met een elektrode op je voorhoofd. Het voelt als tintelingen of als miertjes die over mijn hoofd lopen. Het kan geen aanvallen voorkomen, maar het verlicht de pijn. Ik hoop dat een implantaat, dat dieper in je hoofd zit, nog beter werkt. Dat het aanvallen kan voorkomen of dat het nog meer pijnverlichting geeft. Ik zou er zeker voor openstaan om hem in mijn hoofd te laten zetten."