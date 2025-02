Ongeluk en een pechgeval op de A27: flinke file

Er stond vrijdagmiddag een tijd lang een file van drie kwartier op de A27 van Utrecht richting Breda. Eerst stond er een auto met pech op de Merwedebrug. Niet lang daarna gebeurde er ook een ongeluk. Rond drie uur werd de weg weer vrijgegeven en nam de file af.

Rijkswaterstaat liet weten dat de berger onderweg was om één auto mee te nemen. Tot dat moment stond de auto op de linkerrijstrook, waardoor deze dicht was.

Flinke file op de A2

Automobilisten die vanuit Utrecht naar Brabant gingen kregen niet alleen op de A27 met een file te maken. Omrijden over de A2 loonde ook niet. Daar stond rond twee uur een file van meer dan een uur. Ook door een ongeluk. Drie rijstroken waren daar dicht. Later werd de weg vrijgegeven, maar meteen was er weer een ongeluk. Rond drie was ook dat weer verholpen. Verschillende N-wegen waren ook druk door de files.