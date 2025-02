Jos fietste routes in de vorm van hartjes: 'Is maar hoe creatief je bent'

Jos van Herk (56) uit Nuenen heeft een bijzondere actie uitgehaald voor Valentijnsdag. Hij fietste zestien keer een route in de vorm van een hartje rondom Eindhoven, in totaal goed voor vijfhonderd kilometer. "Zo heb ik een leuke afwisseling in mijn trainingen."

De fietser besloot eind december wat leuks te doen voor Valentijnsdag. Hij tekende thuis op sportapp Strava een aantal routes uit in de vorm van een hartje. Zo maakte hij een groot hart met twee kleine hartjes erin, een hart met vleugels en het woord 'love'. "Afhankelijk van hoe de wegen lopen, kun je allerlei figuurtjes maken", legt Jos uit. "Ik heb zestien verschillende routes gemaakt en er ieder weekend minstens een gefietst." In totaal zat Jos twintig uur op de fiets. Het resultaat: een filmpje met bewegende hartjes rondom Eindhoven. "Normaal gesproken fiets ik van A naar B of maak ik een rondje, maar ik wilde wat anders doen. Zeker nu het zo koud is. Dan heb ik voor mijn lange trainingen toch een leuke afwisseling."

Jos fietste allerlei hartjes rondom Eindhoven.

Dit is niet de eerste keer dat Jos bijzondere figuurtjes fietste. Afgelopen zomer fietste hij een Oranje leeuw op de kaart, speciaal voor het Nederlands elftal dat toen het EK voetbal speelde. "Ik heb ook weleens een route in de vorm van een olifant of een engel gemaakt. Het is maar net hoe creatief je bent bij het tekenen van de routes", vertelt Jos. Vlucht in een hartje

Ook meerdere Chinooks van defensie zijn deze vrijdagochtend creatief bezig geweest in het kader van Valentijnsdag. Zo vloog een militaire helikopter van vliegbasis Gilze-Rijen onderweg naar Eindhoven een route in de vorm van een hartje. En ook boven Hilvarenbeek maakte een andere Chinook een hartje.

De Chinook vloog dit hartje boven Brabant.

Het fietsen of hardlopen van routes in een bijzondere vorm wordt vaker gedaan door fanatiekelingen. Zo fietste John uit Rucphen drie jaar geleden een kerstboom, speciaal voor de feestdagen. Hardloper Maron ging nog iets verder. Hij liep hard door alle straten van zijn woonplaats Waalre. Bekijk hieronder het filmpje dat Jos maakte met de hartjes:

Wachten op privacy instellingen...