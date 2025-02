Pantservoertuigen van defensie buiten gebruik door defect

De landmacht kan een deel van de pantserwielvoertuigen van het type Boxer tijdelijk niet inzetten. Bij zeventig van de tweehonderd voertuigen is een defect in een bout van de wielophanging ontdekt. Het voertuig wordt vooral gebruikt bij de 13 Lichte Brigade in Oirschot.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie is een verkeerde machine gebruikt bij het indraaien van de bout. Daardoor is de bout met te veel druk vastgedraaid. De Koninklijke Landmacht haalt de voertuigen preventief van de weg. Het probleem heeft niet geleid tot ongelukken met de pantserwielvoertuigen.

De Boxer wordt vooral gebruikt bij de 13 Lichte Brigade in Oirschot en 43 Gemechaniseerde Brigade in het Drenthse Havelte. Ook bij enkele gevechtsondersteunende eenheden van het Operationeel Ondersteuningscommando Land wordt de Boxer ingezet. De voertuigen worden vanaf maandag gerepareerd op de kazernes van Oirschot en Havelte. Vijf versies van de Boxer

De landmacht heeft vijf versies van de Boxer. Het voertuig wordt gebruikt als commandopost, ambulance, vrachtvoertuig, lesvoertuig en bij de genie (de aannemer van Defensie). De eerste Boxer werd in 2013 in gebruik genomen. Vorig jaar september maakte het ministerie bekend dat het 72 extra Boxers met zwaardere kanonnen en antitankmiddelen gaat aanschaffen.