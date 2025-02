Oproep van supportersverenigingen PSV: 'Het stadion moet weer gaan kolken'

Vier supportersverenigingen van PSV willen dat de sfeer in het stadion verbetert. In een oproep laten de verenigingen weten dat PSV-supporters hun ploeg voortaan beter moeten aanmoedigen en steunen tijdens thuiswedstrijden. De oproep komt een week nadat aanvaller Noa Lang kritiek uitte op het gefluit van het publiek.

De verenigingen Lighttown Madness, Boys From The South, Vak T en EHV Hools wijzen supporters er in een gezamenlijk statement op dat de sfeer in de afgelopen jaren altijd goed is geweest. "Helaas is dat door onverklaarbare redenen steeds minder vaak het geval", zo luidt het statement.

Zo besluiten de supporters in het Philips Stadion 'liever te starten met een fluitconcert in plaats van diezelfde energie te stoppen in het steunen van de ploeg', vinden de verenigingen. Supporters zouden PSV door dik en dun moeten steunen. "Als er tijden van tegenslag komen, moeten wij juist tonen wat vriendschap vermag."

De verenigingen zeggen vanaf komende zaterdag te rekenen op de maximale inzet van de PSV-supporters op de tribunes. "Want alléén dan kunnen wij ook maximale inzet van de jongens op het veld verwachten. We vechten op het moment allemaal voor dezelfde prachtige club. Wanneer wij onszelf in de spiegel aankijken moeten we kunnen concluderen dat het niet aan het Philips Stadion heeft gelegen."

Zaterdagmiddag speelt PSV in eigen huis tegen FC Utrecht. "Het is aan Eindhoven om weer het verschil te gaan maken. Net als vroeger. Het Philips Stadion moet vanaf zaterdag weer kolken zoals alleen het Philips Stadion dat zo mooi kan."