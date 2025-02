Automobilist betrapt met illegale partij tabak van 93.000 euro aan accijns

Een automobilist is vrijdag aangehouden in Veldhoven met een grote partij illegale tabak in zijn auto. Als die zou zijn verkocht, zou de staat ruim 93.000 euro aan accijns zijn misgelopen.

De man was surveillerende agenten opgevallen omdat hij met zijn Duitse auto snel wegreed toen hij de politie zag. Dat gebeurde op De Run, ter hoogte van een verhuurbedrijf van opslagboxen. Toen agenten de man staande hielden, bleek dat de man in een huurauto reed, maar geen contract daarvoor kon laten zien. Daarop werd zijn hele auto onderzocht.

Waterpijp

Die bleek vol te liggen met pakketten tabak. De bestuurder kon ook daarvoor geen factuur of goederenlijst overleggen. Hij verklaarde dat de inhoud van de pakketten bestond uit tabakswaren met een smaakje. Die worden vaak gebruikt bij het roken van een waterpijp. Omdat de agenten geen accijnslabels zagen op de pakketten, vermoedden ze dat er sprake was van een illegale partij tabak. De ingeschakelde douane bevestigt dat. Het gaat in totaal om 270 kilo tabak waarover geen accijns is betaald. De auto en de pakketten zijn in beslag genomen. De bestuurder zit vast voor verhoor op het hoofdbureau van de politie aan de Mathildelaan in Eindhoven.