Automobilist betrapt met Illegale partij tabak van 93.000 euro in auto

Een automobilist is vrijdag aangehouden in Veldhoven met een partij tabak ter waarde van ruim 93.000 euro in zijn auto. De man was surveillerende agenten opgevallen omdat hij met zijn Duitse auto snel wegreed toen hij de politie zag.

Dat gebeurde op De Run, ter hoogte van een verhuurbedrijf van opslagboxen. Toen agenten de automobilisten staande hielden, bleek dat de man wel in een huurauto reed, maar geen contract daarvoor kon laten zien. Daarop werd de hele auto onderzocht.