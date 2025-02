Mysterieuze poep gevonden in het bos, boswachter Frans weet van welk dier

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] . Deze keer met een gedicht van Wim Hoogveld, mysterieuze uitwerpselen in Esbeek en rokende aardsterren.

In Brabant is een luist’rend oor

Op een dode of levende segrijnslak allemaal duizendpoten, wat gebeurt daar? Famke Beeloo zag tijdens het werken in haar tuin iets heel bijzonders. In die tuin lag een segrijnslak met volgens haar jonge duizendpoten. Ze dacht dat de slak nog leefde en ze vroeg zich af of die duizendpoot-jonkies levende slakken eten.

Maar de diertjes bij de dode (althans, ik denk dat de slak dood is) segrijnslak zijn planten- of afvaleters. Ze leven dan ook van rottend materiaal, dode dieren, rijp fruit, maar ook van wortels. De monddelen van miljoenpoten zijn zeer speciaal en helemaal aangepast. Ze kunnen namelijk niet bijten, maar maken het voedsel vochtig. Daarna schrapen ze het voedsel in laagjes af en nemen het op via de mond. In de tuin doen veel soorten zich tegoed aan wortels van planten of bladeren. Daarnaast eten ze ook dood hout, algen en paddenstoelen en dus dode dieren. Miljoenpoten zijn heel belangrijke bodemdieren, die een grote rol spelen in elk ecosysteem. Zij ruimen namelijk grote hoeveelheden dood plantaardig materiaal op.

Vreemd uitwerpsel gevonden in een bos bij Landgoed de Utrecht, van wie is het? Lotte Hendrikx stuurde mij een foto van een uitwerpsel, die zij tegen was gekomen in een bos op Landgoed de Utrecht bij Esbeek. Normaal durf ik wel meteen iets te schrijven over een uitwerpsel, maar ik had dit nog nooit gezien.

Dat maakt het ook zo mooi onze natuur, want nog steeds ontdek ik nieuwe dingen en volgens mij houdt dat nooit op. Gelukkig heb ik een goede vriendin, Annemarie van Diepenbeek, die alles weet over uitwerpselen. Zij kwam dan ook met het antwoord. Dit is een uitwerpsel van een steen- of boommarter na het eten van taxusbessen. Vandaar de helderrode kleur. Als je goed kijkt, zie je er de pitten nog wat doorheen schemeren. Die pitten zijn qua vorm en kleur net miniatuur hazelnootjes.

Ik houd het vooral op steenmarter. Steenmarters zijn namelijk enorm in opkomst in Brabant. Ik krijg bijna elke week wel een melding waarop een steenmarter te zien is, zie bijvoorbeeld hiervoor het filmpje van Martie Leemans. Annemarie meldt verder ook nog dat dit uitwerpsel met de mooie rode kleur een heel vers uitwerpsel is, want ze worden snel gauw dof en bruinig. Het mooie is er dan weer af en wordt de inhoud ook laster te herkennen, behalve als de taxuspitten nog goed zichtbaar zijn.

Nestkastje schoongemaakt in augustus, helaas dode diertjes in, hoe kan dat?

Yvonne Rommelaars heeft in augustus 2024, zoals het hoort, netjes haar nestkastje schoongemaakt. Helaas ontdekte ze in het nestkastje een dode oudere vogel en een aantal dode jonkies. Daarnaast was er ook een start gemaakt van een nieuw nestje en ze vraagt zich af wat er gebeurd is.