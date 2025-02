Fietser zwaargewond na botsing met auto op kruispunt

Een fietser is zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto op de kruising van de Weimersedreef met de Postbaan in Prinsenbeek. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Er landde ook een traumahelikopter. Wie geen voorrang verleende, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt het ongeval. Schade

De automobiliste kwam met de schrik vrij. De fiets liep flinke schade op. Het kruispunt is deels afgezet.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision.