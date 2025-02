Mientje de boerendochter (13) steelt de show met haar debuut als tonproater

Ze zit amper in de tweede van de middelbare school, maar is nu al tonproater. Venne de Regt (13), alias Mientje de boerendochter, gooide hoge ogen tijdens haar allereerste buut.

Met tranen in zijn ogen staat tonproater André Geldtmeijer (61) in het Etten-Leurse Turfschip. Zelf is hij meervoudig winnaar in de ton. Zelfs, of misschien juist, nadat hij een herseninfarct had, pakte hij de kunst door. “Maar het wordt tijd dat er nieuwe aanwas komt”, zegt hij. Dus nam hij Venne onder zijn vleugels.

Venne heeft een geruite blouse aan, een doekje in haar haren en zwarte klompen met knalroze sokken erin. “Kijk, ze staan helemaal vol met koetjes”, laat ze zien. De outfit hoort bij haar alter ego Mientje de boerendochter. De jongste tonproater die ze hier kennen.