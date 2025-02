Milieuactivisten opgepakt nadat ze bank weigeren te verlaten

Ongeveer 30 demonstranten van Extention Rebellion zijn aangehouden door de politie nadat ze zaterdagmiddag weigerden om de ING-bank in de Kerkstraat van Den Bosch te verlaten. De milieuactivisten waren al enkele uren in het gebouw aanwezig toen ze rond vijf uur werden gesommeerd om de bank te verlaten.

Een aantal actievoerders hadden zich vastgeketend of vastgelijmd in het gebouw. Omdat de politie inmiddels vertrouwd is met deze vorm van protest, liggen er standaard in een ME-bus een betonschaar en wat flessen cola. Met de frisdrank wordt de lijm waarmee de demonstranten vastzitten, weekgemaakt en opgelost.