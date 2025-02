Dé viert haar 100ste verjaardag op de fiets: 'De hele familie erachteraan'

Honderd jaar oud en nog steeds op de fiets. Dé Schalkoord kon zich geen beter verjaardagscadeau wensen. Ze fietst wekelijks, met haar trouwe fietsmaatje Geert, altijd met een tussenstop bij stamcafé De Kogelvanger voor koffie en gebak. Om haar honderdste verjaardag te vieren, fietste de hele familie zaterdag als verrassing achter haar aan.

Dé wist van niets. In de hal van verzorgingshuis Vredenbergh stond haar hele familie haar op te wachten. Als de liftdeuren opengaan en iedereen luidkeels begint te zingen, valt ook bij haar het kwartje. Na de schrik volgt een dikke glimlach. "Dit had ik niet verwacht, maar wat geweldig dat iedereen er is."

"Je bent een fietsend geschiedenisboek."

En daar stond-ie dan: haar vertrouwde duofiets, waarmee ze al zo’n 130 ritjes maakte met Fietsmaatjes Breda. Maar voor deze speciale gelegenheid was hij éxtra feestelijk versierd. “Hier fietst een honderdjarige!” stond er in grote letters op. Dochter Ingrid had de verrassing bedacht: “Fietsen is zó belangrijk voor haar." Naast de beweging, wat ook op deze leeftijd belangrijk is, kan ze bij fietsmaatje Geert altijd haar hart luchten. "Toen ze net verhuisd was naar het verzorgingstehuis had ze het echt moeilijk. Het fietsen is daarin heel belangrijk geweest. Bij Geert deelt ze dingen die ze misschien niet eens aan ons vertelt.”

Zo gaat Dé met de hele familie op pad (foto: Omroep Brabant)

De verrassing ontroert Dé: "Ik voel me toch zo klein, dat ze dit allemaal voor me doen,” zegt ze met trillerige stem. “Ik weet niet goed waar ik dit aan heb verdiend, maar ik vind het wel heel fijn dat iedereen er is.” Een dikke knuffel voor Geert volgt. “Als ik ergens mee zit, helpt hij me altijd. Ik zou hem niet graag missen.” Dat is wederzijds, zegt Geert. “We hebben veel lol op de fiets. Je bent een levend geschiedenisboek met al je verhalen", vertelt hij vrolijk.

"Dan kunnen zij ook eens zien hoe ver ik elke week fiets."