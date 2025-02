PSV morst punten in eigen huis tegen FC Utrecht, slechte serie houdt aan

PSV is tegen een nieuwe domper in de titelstrijd aangelopen. De Eindhovenaren die vorige week de koppositie aan Ajax verloren, kwamen thuis niet verder dan 2-2 tegen FC Utrecht.

De rekening volgde echter al snel. Utrecht-doelman Vasilios Barkas had al twee schoten van Guus Til en kopbal van Armando Obispo onschadelijk moeten maken, toen die laatste in de elfde minuut de score opende. Hij torende na een hoekschop van Joey Veerman boven iedereen uit en knikte hard raak: 1-0.

FC Utrecht leek ondanks de tegenvallende resultaten van dit kalenderjaar - op de verrassende zege bij Feyenoord volgden drie remises, een nederlaag en uitschakeling in de beker - niet van plan in z'n schulp te kruipen in Eindhoven en trad PSV met een met open vizier tegemoet.

PSV is na de serie van een nederlaag, drie gelijke spelen en slechts één overwinning opnieuw tegen een domper in de competitie aangelopen. De nummer twee van de ranglijst die in een kampioenstrijd met Ajax is verwikkeld, komt in eigen huis niet verder dan 2-2 tegen FC Utrecht, de nummer drie van de eredivisie.

Redding op de lijn

Daarna was het toch vooral PSV wat de klok sloeg. Barkas had goed het oog in een schot van Richard Ledezma, waarna Veerman de bal oppikte, maar Siebe Horemans op de lijn redding bracht. Kort voor rust eindigde een geplaatst schot van Veerman op de lat, kopte Obispo de bal van dichtbij in de handen van Barkas, die ook een inzet van Mauro Júnior keerde.

Ook meteen na rust maakte Utrecht duidelijk weinig ontzag te hebben voor de landskampioen, die, inmiddels met Nagalo voor Obispo, alle zeilen moest bijzetten om eerst Sébastien Haller en daarna Paxten Aaronson van scoren te houden.

Aan de andere kant faalde Johan Bakayoko van dichtbij oog in oog met Barkas, die nog net met de voet een doelpunt kon voorkomen. Met Noa Lang en Ismael Saibari voor de geblesseerd geraakte Til en matig spelende Bakayoko hoopte Bosz zijn ploeg van nieuwe impulsen te voorzien en een volgend teleurstellend resultaat te voorkomen.

Geen krimp

Ivan Perisic nam Barkas nog twee keer onder vuur, maar de Griek gaf andermaal geen krimp. De kopbal van Jerdy Schouten miste richting om de sluitpost verontrusten. Hoe het ook kan, demonstreerde Aaronson die een knappe voorzet van Oscar Fraulo tegendraads achter Walter Benítez knikte: 1-2.

PSV ging wanhopig op zoek naar doelpunten, waarvoor het toch al een reeks kansen had gehad. Maar in de plotselinge haast liet de nauwkeurigheid te wensen over. En anders was uitblinker Barkas wel weer de grote sta-in-de-weg. Totdat in de extra tijd invaller Isaac Babadi dan toch nog een punt redde voor de thuisploeg.

Al kwam die in de bijgetrokken tijd nog ernstig in gevaar. Miliano Jonathans speelde zich knap vrij, maar liet de reuzekans op een Utrechtse zege - het zou de eerste sinds 1980 in Eindhoven zijn - liggen.

De ploeg van trainer Peter Bosz heeft door de nieuwe teleurstelling inmiddels vijf verliespunten meer dan de rivaal uit Amsterdam, die zondag Heracles op bezoek krijgt.