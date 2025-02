NAC vecht zich een puntje rijker tegen Feyenoord: 0-0

Na een ongelofelijk spannende wedstrijd zaterdagavond in het Rat Verlegh Stadion, eindigt de wedstrijd tussen NAC en Feyenoord in 0-0.

NAC begon furieus aan de wedstrijd en al snel volgde een aanvaring tussen spits Sydney van Hooijdonk en Feyenoord-keeper Timon Wellenreuther. Even later werkte Elías Már Ómarsson de bal van dichtbij over. De van Feyenoord gehuurde Leo Sauer toonde zijn kwaliteiten in de openingsfase en schoot van afstand naast en bereikte na een indrukwekkende versnelling Ómarsson bij de tweede paal. De IJslander schoot net naast.

Grote rol voor de VAR

De videoscheidsrechter speelde een belangrijke rol in Breda. Arbiter Dennis Higler gaf NAC na een klein uur een penalty, na een vermeende overtreding van Jakub Moder op Maxime Busi. De VAR greep in en na bekijken van de beelden bleek het geen strafschop, want erbuiten, en zelfs geen overtreding.

Na rust was de bal vooral te vinden op de helft van NAC, maar kwam de thuisploeg er incidenteel gevaarlijk uit. Zoals in de 57ste minuut: Maxime Busi was erdoor en ging neer na een duel met Jakub Moder. In de 72ste minuut leek Igor Paixão, die drie dagen eerder tegen AC Milan voor Feyenoord de winnende goal maakte, datzelfde kunstje ook in Breda te flikken. De grensrechter vlagde echter voor buitenspel en dat bleek na opnieuw ingrijpen van de VAR een juiste constatering.