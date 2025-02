Harrie Lavreysen sprint oppermachtig naar EK-goud

Harrie Lavreysen heeft de hoge verwachtingen waargemaakt en is zaterdagavond op de baan voor de vierde keer in zijn carrière Europees kampioen op de sprint geworden. In het Belgische Heusden-Zolder versloeg hij in de finale de Israeliër Mikhail Jakovlev in twee heats.

Jakovlev leek op voorhand nog een lastige uitdaging te worden voor de Nederlandse heerser op dit onderdeel. In de kwalificatie had hij namelijk de snelste tijd neergezet. Maar Lavreysen wist ook dat de Israeliër beter is in het neerzetten van een snelle tijd, dan het rijden van een race tegen een ander.