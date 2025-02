Stomdronken automobilist rijdt lichtmast uit de grond

Op de oprit van de N2 richting het noorden heeft een bestuurder een lichtmast uit de grond gereden. De man verloor de macht over het stuur en botste op de mast. De bestuurder van de auto was stomdronken.

De chauffeur is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Om bij de ambulance te komen, moest de man ondersteund worden door twee agenten, omdat hij zo dronken was. Hij is dan ook aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

De auto van de man is weggesleept. Door de afhandeling van het ongeval is de oprit nog afgesloten. Verwacht wordt dat het nog even duurt voor deze weer open is.