Hier kijken ze verlangend terug naar betaald parkeren: 'Nu is het chaos'

Veel automobilisten klinkt het als muziek in de oren: gratis parkeren. Maar in Deurne zorgt het voor problemen. Want sinds het betaald parkeren in het centrum van het dorp is afgeschaft, is er er nauwelijks nog een plekje te krijgen. "Ik betaal liever dan dat ik al die rondjes moet rijden", zo klinkt het morrend.

Automobilisten cirkelen gefrustreerd rond over parkeerplaats Wolfsberg in het centrum van Deurne. Als er een plekje vrij komt, weten ze niet hoe snel ze moeten proberen het felbegeerde vakje te claimen. "Het is hier verrekes druk," zegt Hendrie van den Broek in onvervalst Brabants. "Je moet vaak echt lang wachten tot er een plekje is, soms wel vier of vijf minuten. En dan raken mensen gefrustreerd en gaan ze toeteren."

Linda Adriaans heeft deze keer geluk. "Ik moest pakketjes naar de Bruna brengen, daarom ben ik met de auto. En gelukkig heb ik nu vrij snel een plek gevonden. Maar daar moet je wel je best voor doen. Want sinds je hier gratis mag parkeren, zetten veel mensen hier de hele dag hun wagen neer. En dan zijn er te weinig plekken over voor mensen die even boodschappen komen doen. Daarom ga ik nu meestal maar met de fiets."