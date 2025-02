Man komt om het leven bij steekpartij in woning, verdachte aangehouden

Een man is om het leven gekomen bij een steekpartij in Gilze. Het geweld vond plaats rond half zes in een woning aan de Pastoor Conincxstraat. Agenten hebben een verdachte opgepakt, zo laat de politie weten.

Redactie Geschreven door

Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer geholpen, maar dat bleek vergeefs.

Volgens buurtbewoners zou het gaan om een wat oudere man. Hij zou niet de bewoner zijn van het huis waar de steekpartij was. Het slachtoffer had sinds enige tijd een nieuwe vriendin. De zoon van deze vrouw zou opgepakt zijn als verdachte. Volgens een woordvoerder speelt 'het zich af in de relationele sfeer'. Vanwege het lopende onderzoek wil de politie geen verdere informatie delen.

De politie doet onderzoek en heeft een speurhond ingezet. (foto: Jeroen Stuve / SQ Vision).

Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision