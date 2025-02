Tuberculose breekt uit bij locatie van Van Loon Group, medewerkers besmet

Bij medewerkers van maaltijdleverancier Maître, onderdeel van het Brabantse Van Loon Group, is tuberculose (tbc) vastgesteld. Dat schrijft het bedrijf in een verklaring op de website. Er zouden 80 medewerkers zijn besmet.

Maître zit in het Zuid-Hollandse Oude-Tonge, net over de Brabantse grens. Ze vallen onder de paraplu van de Van Loon Group, wat een Brabants familiebedrijf is. Die kregen op 18 oktober van de GGD te horen dat een medewerker besmet was. De Gezondheidsdienst spoorde daarna via bron- en contactonderzoek in november en december nog drie besmettingen op bij de vestiging op Goeree-Overflakkee.

Daarop is besloten het onderzoek uit te breiden, schrijft Van Loon Group. Vervolgens bleek dat nog meer medewerkers besmet zijn met tbc. Volgens de Telegraaf zijn het er tachtig.

Ziektebeeld

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De ziekte zit meestal in de longen en kan besmettelijk zijn. Patiënten krijgen klachten als lange tijd hoesten, koorts en moeilijk ademhalen. De ziekte is goed te bestrijden, maar de behandeling duurt minimaal een half jaar. Zonder behandeling kan de ziekte dodelijk zijn.

Volgens het RIVM krijgt lang niet iedereen die besmet is ook tuberculose. Dat gebeurt in 1 op de 10 gevallen. Het kan maanden of jaren duren voor iemand ziek wordt. Wie besmet is met de bacterie, maar niet ziek wordt, is volgens het RIVM ook niet besmettelijk.

Medewerkers van de Van Loon Group worden via sessies en informatiemateriaal van de GGD op de hoogte gehouden van de situatie. Volgens de Van Loon Group is de voedselveiligheid niet in gevaar.