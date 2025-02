Vier auto's beschadigd door brand, buurtbewoners hoorden harde knal

Twee auto's zijn in de nacht van zondag op maandag in brand gevlogen aan de Brusselstraat in Breda. Buurtbewoners hoorden voorafgaand een harde knal. De auto's zijn door het vuur zwaar beschadigd geraakt. Door de hitte liepen ook twee andere auto's schade op.

De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat meerdere auto's schade opliepen. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. De politie doet onderzoek. Bij de brand raakte niemand gewond.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision

