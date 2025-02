Betonplaten vallen op auto, A2 richting Den Bosch nog hele ochtend dicht

De A2 van Den Bosch naar Utrecht is maandagochtend dicht na een ongeval. Een vrachtwagen verloor net over de Brabantse grens bij Zaltbommel zijn betonplaten. Die kwamen op een auto terecht en twee andere auto's vlogen daarna in brand. De weg is nog tot een uur vanmiddag dicht, meldt Rijkswaterstaat.

Het ongeluk gebeurde om tien voor half zeven, in de richting van Den Bosch naar Utrecht. De betonplaten kwamen op een auto terecht en liggen verspreid over meerdere rijstroken. Twee andere auto's vlogen in brand. Volgens een politiewoordvoerder zijn er twee mensen gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zij eraan toe zijn, is onduidelijk. Weg naar Den Bosch weer vrij

Vanwege rook en bluswerk waren er op de andere weghelft richting Den Bosch twee rijstroken dicht. Rond zeven uur had de brandweer het vuur geblust. Daardoor kon een van de twee afgesloten rijstroken richting Den Bosch worden vrijgegeven. De weg richting Utrecht is nog de hele ochtend dicht. Verkeer in die richting wordt omgeleid vanaf knooppunt Empel via de A59, A27 en A15. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat nog drie kwartier file. Verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Deil over de A15, A27 en A59.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision

Foto: Bart Meesters/SQ Vision