Betonplaten vallen op auto op A2, weg na uren weer open

De A2 van Den Bosch naar Utrecht is maandag de hele ochtend dicht geweest na een ongeluk. Een vrachtwagen verloor net over de Brabantse grens bij Zaltbommel een aantal betonplaten nadat de chauffeur hard op de rem moest. De betonplaten kwamen op een auto terecht, twee andere auto's vlogen in brand. Twee mensen raakten daarbij lichtgewond.

Het ongeluk gebeurde om tien voor half zeven, in de richting van Den Bosch naar Utrecht. De betonplaten lagen verspreid over meerdere rijstroken. Behalve het bergen van auto's moet Rijkswaterstaat ook herstelwerkzaamheden uitvoeren. Gaten in het wegdek moesten gevuld worden en de weg moest schoongemaakt worden.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision

Lange files vanaf Den Bosch

De weg richting Utrecht was tot een uur 's middags dicht. Verkeer in die richting werd omgeleid. Ook aan de andere kant, in de richting van Den Bosch en op de omleidingsroutes stonden de hele ochtend lange files.



Foto: Bart Meesters/SQ Vision.