Woonwagenbewoners voelen zich 'genaaid en gediscrimineerd' door gemeente

Woonwagenbewoners in de wijk Haagse Beemden voelen zich bedonderd door de gemeente Breda. Al jaren willen zij uitbreiding van tien standplaatsen op hun kampje. Maar dat mag niet, omdat het bestemmingsplan dat niet toelaat. Nu mag, als de gemeenteraad een wijziging goedkeurt, wooncorporatie Alwel er wel vierentwintig appartementen bouwen. "Dit is pure discriminatie", zegt Bart Hülters.

Bart en Leonie hebben een flinke stapel papierwerk voor zich liggen. Het is de geprinte opbrengst van hun WOO-verzoek (Wet Open Overheid). Ingediend omdat het koppel wil weten waarom wooncorporatie Alwel wél mag bouwen op een perceel aan de Gageldonkseweg en woonwagenbewoners níet. Wat ze in de deels afgelakte stukken lezen, vinden ze schokkend. "De gemeente voert gewoon een discriminerend beleid", zegt Leonie Hülters. "Nu snappen we waarom er een dwangsom aan te pas moest komen om de informatie te krijgen."

"Wij woonwagenbewoners mogen niets en wooncorporatie Alwel mag alles."

"Naast het kamp was een stuk grond te koop", legt ze uit. "Dat was van een woonwagenbewoner en die heeft tot in 2020 vele verzoeken bij de gemeente ingediend om het te ontwikkelen. Hij wilde extra standplaatsen voor woonwagens, maar dat mocht niet. Hij wilde er daarna appartementen bouwen, maar dat mocht ook niet. Het bestemmingsplan liet dat volgens de gemeente niet toe en werd ook niet gewijzigd. Er mocht maar één, en later twee woningen op gebouwd worden." Tot hun verbazing kan het bestemmingsplan nu ineens wél aangepast worden en mag wooncorporatie Alwel er, als de gemeenteraad instemt, gaan bouwen. "Maar uit de opgevraagde stukken blijkt dat de gemeente op hetzelfde moment dat ze met de grondeigenaar in gesprek was ook met de woningcorporatie sprak. Die kregen zelfs een principeakkoord dat ze er vierentwintig sociale huurappartementen mochten neerzetten. De woonwagenbewoner mocht niks en Alwel mag alles. We voelen ons genaaid."

Leonie en Bart Hülters voor het perceel waar Alwel wil gaan bouwen (foto: Ronald Sträter).

Volgens Leonie en haar man Bart, die ook namens de andere bewoners van het kamp spreken, komt dat omdat ze 'reizigers' zijn. "Ik lees terug dat ze blij zijn dat de aap uit de mouw is. Dat is toch niet netjes?"

Bart vult aan: "Dit is pure discriminatie. We hebben de berg mails aan juristen voorgelegd en die vinden dat ook. De gemeente blijft willens en wetens het uitsterfbeleid voor woonwagenbewoners hanteren."

"Uitbreiding richting een groter woonwagenkamp werd destijds niet als wenselijk beschouwd."

De gemeente heeft een andere visie. "We weten dat er bij de woonwagenbewoners een idee leefde om deze grond te kopen voor het realiseren van standplaatsen", laat een woordvoerder weten. "Destijds werd uitbreiding van standplaatsen richting een woonwagenkamp groter dan 15 plekken niet als wenselijk beschouwd." "Alwel heeft vervolgens in 2020 een initiatiefplan ingediend voor de realisatie van maximaal 24 appartementen voor senioren op deze locatie. Door de woonwagenbewoners is geen initiatiefplan ingediend bij de gemeente." Maar het standpunt van Bart en Leonie krijgt steun vanuit de Bredase politiek. "Ik ben geen jurist, maar dit riekt inderdaad naar discriminatie", vindt fractievoorzitter Inge Verdaasdonk van de SP. "Uit de mails blijkt dat er voor Alwel wel kansen waren en voor de bewoners niet. Alleen maar omdat ze woonwagenbewoners zijn. Ik ga vragen stellen aan de wethouder." Piet Juten was indertijd woonwagencoördinator bij de gemeente Breda. "Het is een gemiste kans voor de gemeente om de woonwagenbewoners tegemoet te komen", zegt hij. "Ik heb destijds nog geijverd dat de gemeente de grond zou kopen voor de woonwagenbewoners. Niet zozeer om er standplaatsen van te maken, maar om er voor hen tiny houses op te zetten zodat ze toch dicht bij hun familie kunnen wonen. Maar Breda had geen belangstelling."

"Als de gemeenteraad er toch mee instemt, stappen we naar de rechter."

De woonwagenbewoners geven niet op, maar het is de komende weken wel erop of eronder voor ze. Donderdag spreekt Leonie Hülters de gemeenteraad toe om hen te overtuigen tegen de wijziging in het bestemmingsplan te stemmen. "Het klopt gewoon niet wat ze gedaan hebben en ik vind dat de gemeente de grond maar terug moet kopen en hun verlies moeten nemen", zegt ze. "En dan ons laten uitbreiden." "Iedereen die meestemt met de plannen voor Alwel discrimineert net zo hard als de gemeente Breda", vult Bart aan. "Puur omdat we woonwagenbewoners zijn. Dat is ook letterlijk door een ambtenaar tegen me gezegd en daarvoor ligt er al een klacht bij het College van de Rechten van de Mens. We zullen de mails en het bewijs aan de raad laten zien. Het is allemaal willens en weten gebeurd." En anders is er nog plan B. "Dan stappen we naar de rechter", besluit Bart Hülters. "En dan wordt het helemaal feest, want dan kunnen ze niet meer met zwartgelakte mails aankomen."