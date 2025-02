Zelfscankassa in opkomst, maar hier verdwijnt hij juist: 'Opmerkelijk'

De zelfscankassa's bij de Jumbo in de Bredase wijk Tuinzigt zijn er nog maar net, maar nu gaan ze alweer weg. De reden is dat klanten toch het liefst hun boodschappen afrekenen bij kassières aan de reguliere kassa's. "Ik denk dat mensen het lastig vinden en dan liever niet zelf gaan klooien", vertelt supermarktdeskundige Paul Moers.

Het is een 'opmerkelijke keuze' van de Jumbo, vindt Paul. "Je ziet juist dat de zelfscan overal in het land in opkomst is. Maar het hangt echt af van het gebied van de winkel wat mensen het fijnste vinden." "Ik zie ook wel meerdere supermarkten waar de zelfscan veel minder wordt gebruikt dan de reguliere kassa's met kassières", vult hij aan. "Het is ook nooit lang wachten bij de Jumbo bij de kassa's met kassières."

"Klanten uit deze wijk hebben specifiek aangegeven dat zij het contact met collega’s aan de kassa missen."

De keuze om terug te gaan naar reguliere kassa's is een bewuste keuze van de supermarkt in de Bredase wijk Tuinzigt, laat een woordvoerder van de Jumbo weten. "Klanten uit deze wijk hebben specifiek aangegeven dat zij het contact met collega’s aan de kassa missen. Daarom hebben we in deze winkel de keuze gemaakt om aan de klantwensen gehoor te geven." Het sluit aan bij de merkwaarde van de supermarkt. "Ze willen graag een prettige en veilige winkelomgeving geven aan klanten", vertelt Paul. "Dus ik denk dat ze het daarom toch veranderen, ondanks de onkosten die het met zich meebrengt."

"En als je niet hoeft te wachten bij de kassa, dan is het dus snel gekozen."

De supermarktdeskundige denkt dat mensen het vooral handiger vinden om af te rekenen bij een kassière. "Er is veel meer ruimte op de band en iemand bij de kassa doet het vaak sneller dan de klanten." "En als je niet hoeft te wachten bij de kassa, dan is het dus snel gekozen", denkt Paul. "Al geeft de zelfscan ook veel mensen het gevoel dat het sneller is en dus tijd bespaart."

"Daar kon je bij wijze van twintig producten in een bak leggen en in een seconde stond alles erop."