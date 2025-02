René van de Kerkhof baalt van scheidsrechters: 'Stelletje klojo's!'

Als zelfs ras-optimisten als Willy van de Kerkhof het niet meer zien zitten, dan gaat het écht niet goed met PSV. Na de zoveelste zeperd op rij, deze keer tegen FC Utrecht, verwacht het clubicoon dat de landstitel dit jaar bij Ajax terecht gaat komen. "Ajax begint nu echt steeds beter te voetballen en als ze volgende week van Go Ahead Eagles winnen, dan moeten wij nog naar Feyenoord en FC Twente", sombert hij in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Al houdt hij nog wel een slagje om de arm. "Het zou ook nog kunnen dat de beslissing pas in de laatste twee speelrondes valt."

René geeft PSV nog de meeste titelkansen omdat hij tegen FC Utrecht ook lichtpuntjes zag. "De eerste twintig minuten zag je weer contouren van het PSV dat we willen zien. Als ze de intensiteit in het spel hadden gehouden dan had het 3-0 kunnen worden. Maar Benitez maakte een blunder door bij die 1-1 niet van zijn lijn te komen en daarna zakte het weer in." Volgens Willy zag de hele PSV-defensie er bij de twee Utrechtse goals slecht uit. "En dan mag je blij zijn dat de 2-3 niet valt. Die kans hadden wij allebei nog gemaakt."

"Die klojo's kunnen er geen reet van."

Willy ziet bij PSV nog meer misgaan. "Er lopen spelers rond die niet voor elkaar maar voor zichzelf lopen te voetballen", waarbij hij onder ansderen doelt op de vleugelspitsen Noa Lang en Johan Bakayoko. "Ik snap best dat aanvallers een doelpunt willen maken, maar je moet niet uit alle posities op doel gaan schieten. Soms staat een medespeler vrij en moet die bal daar naartoe en dat gebeurt dan niet." René wijst ook op het koppel Joey Veerman-Jerdy Schouten. "Zij waren twee handen op één buik. Nu zijn die handen een beetje uit mekaar en dat moet weer in mekaar schuiven." De meeste ergernis had René niet bij PSV, maar bij verschillende wedstrijden waarin de scheidsrechters een hoofdrol opeisten, zoals Dennis Higler die NAC tegen Feyenoord geen strafschop gaf. "Andersom had hij hem wél gegeven", zegt hij stellig. "Het is altijd die Higler, je wordt gestoord van die gast! Het was duizend procent een strafschop maar hij zegt niks aan de hand!" Volgens René was het niveau van de arbiters in zijn tijd veel hoger. "Een stelletje klojo's zijn het. Ze denken allemaal dat ze de beste zijn, maar ze kunnen er geen reet van."

"Dan moet Veerman maar bij Volendam gaan voetballen."

PSV richt zich intussen op de return in de tussenronde van de Champions League van woensdag tegen Juventus. Beide broers zien dan kansen voor PSV. Voorwaarde is wel dat Veerman dan niet meer steeds voor de voetballende oplossing gaat zoals in Turijn. "Dan moet hij maar bij Volendam gaan voetballen", vindt Willy. "Als je het team het beste helpt door de bal de tribunes in te jagen dan moet je dat gewoon doen!"