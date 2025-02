Met deze uitvinding kunnen fabrieken grondstoffen uit water terugwinnen

De groei van de bevolking en de economie stuwt de vraag naar water steeds verder op. Zoveel zelfs dat tekorten dreigen. Om dat te voorkomen, zijn oplossingen nodig, en snel. Dat weet Stefan Kramer van Water Platform Brabant als geen ander. Dat platform presenteert deze week een veelbelovend zuiveringssysteem dat zó goed werkt dat fabrieken vervuild water opnieuw kunnen gebruiken én er grondstoffen uit terug kunnen winnen.

"We moeten minder water onttrekken aan de grond en rivieren, dat is overduidelijk", zegt Kramer. "Dat betekent dat we op zoek moeten naar alternatieven zoals hergebruik." Maar innovaties zijn duur en daarmee voor bedrijven vaak niet aantrekkelijk. Maar daar lijkt deze installatie juist een oplossing voor te bieden.

"Neem de augurkenfabriek in Roosendaal. Daar komen nu vaten met augurkjes uit India binnen. Die augurken zitten in azijn en zout. Om het water te ontzuren wordt ook nog loog toegevoegd, waarna het allemaal gedumpt wordt. Met de zuiveringsinstallatie kan de fabriek azijn en zout terugwinnen en hoeft er geen loog meer bij."

Het systeem filtert stoffen zo goed uit water (op deeltjesniveau) zodat de fabriek grondstoffen terug kan winnen en deze opnieuw kan gebruiken. "En het water kan je zo goed schoonmaken, dat het dezelfde kwaliteit heeft als drinkwater", zegt Kramer. "De fabriek kan het dus opnieuw gebruiken. Op deze manier kunnen we de investering kostenneutraal maken, want de fabriek bespaart water en grondstoffen en hoeft ook minder te betalen voor vervuiling."

Op deze manier hoopt het Water Platform voedsel- en drankfabrieken, zoals bierbrouwers, frietmakers en de augurkenfabriek in Roosendaal, te helpen met verduurzamen. "Ze kunnen in ons lab bij het waterschap gratis 20 liter afvalwater laten testen. Studenten van Avans kijken dan wat daar allemaal inzit en wat we eruit kunnen halen", legt Kramer uit. "Als het systeem geschikt blijkt, kunnen we het plaatsen." Dat kan in de fabriek zelf of in een zeecontainer buiten het gebouw.

Kramer hoopt dat veel bedrijven zich ook daadwerkelijk aansluiten bij het project. "We hebben contact met de grote industrie en willen het zo laagdrempelig mogelijk maken om mee te doen. Daarom is de test in het lab ook gratis en leggen we er de nadruk op dat het systeem zichzelf terugverdient." Het project wordt bekostigd met subsidie van de EU en de provincie.

"Het verduurzamen van de fabriek zelf, zodat het watergebruik en de vervuiling vanaf de bron worden aangepakt, draagt echt bij aan een duurzamer productieproces en een lagere ecologische voetafdruk", zegt Kramer.