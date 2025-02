Energiefabriek verrijst in Martijns achtertuin: 'Lig hier wakker van'

Martijn Kneepkens is woest op de gemeente Geertruidenberg. Achter zijn huis komt namelijk een energiefabriek van zes hectare te staan. Zijn onzekerheden worden nauwelijks gehoord. “Ik ben nog nooit benaderd om mijn zorgen te uiten.”

Dan maar verhuizen? Martijn denkt er over na, maar is bang zijn huis niet verkocht te krijgen. Een regeling zoals in Moerdijk, waarbij de gemeente moeilijk verkoopbare huizen opkoopt tegen 95 procent van de taxatiewaarde, is er in Geertruidenberg nog niet.

“Het tast mijn woongenot aan”, zegt Martijn. De komende 15 jaar staan er diverse projecten gepland in de buurt van zijn woning, zoals de energiefabriek en een nieuwe hoogspanningsverbinding, waarvoor zwaar verkeer over de Amerweg moet. "Dat is mijn grootste zorg." Verder produceert het converterstation, dat in 2027 moet worden gebouwd, 24 uur per dag een laag brommend geluid. Dat kan schadelijk zijn voor omwonenden. TenneT onderzoekt hoe dit zoveel mogelijk beperkt kan worden. Daarnaast wordt er mogelijk ook een waterstofcentrale gebouwd. “Die staan erom bekend dat ze zeer explosief zijn.”

In plaats daarvan worden de inwoners gecompenseerd met een natuurpark van zo’n 30 hectare, in Raamsdonksveer. “Is dat een grap?”, vraagt Martijn zich af. De 11,7 miljoen euro aan compensatiegelden moet namelijk in de directe omgeving worden besteed. “Daar zal TenneT niet een dorp verderop mee hebben bedoeld. Wij hebben niks aan dat park.” Hij pleit daarom onder andere voor het plaatsen van een geluidswal met groenstrook en het verplaatsen van de route voor zwaar verkeer.

LEES OOK: Deze gemeenten krijgen vijftig miljoen euro door windpark op zee

Het gebrek aan openheid over de plannen vanuit de gemeente Geertruidenberg stuit hem ook tegen de borst. Hoewel het in juni 2024 nog onbekend was of het converterstation in Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg of Oosterhout zou komen, zou de gemeente Geertruidenberg hiervan al in 2022 hebben geweten. “Al die tijd is alles achter gesloten deuren gehouden”, zegt Martijns oud-buurman Ferdi van Dongen, die al zijn hele leven vlak bij de Amercentrale woont.

Omwonenden horen in maart 2024 voor het eerst over de energiefabriek, via TenneT. Dan worden nog tien mogelijke locaties gepresenteerd. Uiteindelijk valt de keuze op de Standhazensedijk in Geertruidenberg.