Stoplichten zouden het veiliger moeten maken: 'Maar dat gebeurt juist niet'

Wil Pijnenburg uit Oostelbeers woont bij een kruising waar een paar jaar geleden een verkeerslicht is gekomen. Voor die tijd was er niets aan de hand, maar sindsdien is het al negen keer raak geweest met ongelukken. Fietsers worden door auto’s aangereden. “Het is wachten tot het een keer echt goed fout gaat”, zegt Wil. De Dorpsraad Oostelbeers wil dat de verkeerslichten anders worden afgesteld of dat er een rotonde met zebrapaden komt.

Wil hoort eerst een knal en dan geschreeuw en gegil: "Je gaat kijken en je ziet een fietser op de grond met letsel. Je belt dan 112. De ambulance en de politie komen. Het is vaak ernstig. Het is hier niet echt veilig met de stoplichten.” Wil woont al 17 jaar pal aan het fietspad. En voordat de verkeerslichten er stonden, was er volgens hem nooit iets aan de hand.

Wil Pijnenburg woont aan de gevaarlijke kruising in Oostelbeers (foto: Rogier van Son).

De weg is twee jaar geleden opnieuw aangelegd door de provincie. De verkeerslichten zijn er toen gekomen. “Het klinkt onlogisch, maar het lijkt er een stuk onveiliger op geworden hier in het dorp. Het waren ernstige aanrijdingen”, zegt Maarten Smits van de Dorpsraad Oostelbeers. Om vervolgens op te fiets te stappen om te laten zien waarom het misgaat. Het licht springt op groen en Maarten rijdt rechtdoor. De auto’s die afslaan, krijgen ook groen licht. Het gaat mis als ze haast hebben. "Automobilisten willen het oranje stoplicht nog halen. Ze zien fietsers over het hoofd en botsen dan zo tegen je aan.”

Voorheen was de situatie volgens Maarten veel duidelijker. Iedereen moest gewoon op elkaar wachten en op elkaar letten. Het was helder hoe de verkeerssituatie in elkaar zat.”

"De laatste drie maanden was het elke maand raak."

De provincie heeft een half jaar geleden borden bij de verkeerslichten gehangen. Die waarschuwen afslaand verkeer om op te letten voor fietsers en auto’s die rechtdoor rijden. “De ongelukken zijn niet afgenomen. De laatste drie maanden was het elke maand raak. De nieuwe oplossing van de provincie moet er nog komen: een knipperende pijl bij het verkeerslicht. Om te waarschuwen. Ik hoop dat dat helpt. Eerst zien dan geloven.” Maar de Dorpsraad Oostelbeers wil een andere oplossing. “Wij willen dat óf de automobilisten óf de fietsers groen hebben. Dan komen ze elkaar niet tegen. Dus niet tegelijk groen licht. Met schoolgaande jeugd is het echt een risico nu.” Mocht deze oplossing tot meer files leiden, dan is dat maar zo, vindt de dorpsraad. Maarten: “Dat is dan het nadeel van die keuze. Ik heb liever dat ze iets langer moeten wachten, dan dat hier elke maand iemand ondersteboven wordt gereden.”

Het bord dat een half jaar geleden is opgehangen om te waarschuwen (foto: Rogier van Son).

De provincie ziet dat anders en laat weten dat het op deze kruising juist onveiliger wordt als fietsers en automobilisten om de beurt groen krijgen. Om auto's voldoende door te kunnen laten rijden, staan de verkeerslichten voor fietsers dan te lang op rood. “Dan nemen de wachttijden voor fietsers toe en neemt de geloofwaardigheid af", laat een woordvoerder van de provincie weten. "Weggebruikers staan dan immers vaak te wachten, terwijl zij ogenschijnlijk veilig kunnen oversteken. Dat kan tot gevolg hebben dat meer mensen (na verloop van tijd) door rood gaan rijden of fietsen, met alle mogelijke gevolgen van dien.” Voor buurtbewoner Wil is het duidelijk. De verkeerslichten maken het onnodig onduidelijk. “Het wordt onoverzichtelijk met heel veel informatiepunten. Automobilisten proberen een groen licht te halen en vaak wordt er niet opgelet. Dat gaan het fout.”

De oude situatie zonder verkeerslichten (beeld: Google Maps).

Wil is ondertussen helemaal klaar met de aanrijdingen. “Het is telkens heel erg schrikken als je iemand op de grond ziet liggen die hulp nodig heeft. Het raakt je wel.” Zijn oplossing is een verdergaande maatregel, hij ziet het liefst helemaal geen stoplichten op een zo’n kleine kruising: "We wonen tenslotte niet in Amsterdam.” De gemeente Oirschot is bekend met de situatie in Oostelbeers. Een woordvoerder laat weten dat er melding is gedaan bij de provincie: “Het probleem is aangekaart. De provincie is verantwoordelijk voor de N395. Wij zijn nu in afwachting van de provincie.”