Wie is deze man die een vuurwerkbom door een brievenbus duwt?

Een man aan de Kraaiendonk in Sint Willebrord heeft tijdens de jaarwisseling een vuurwerkbom door een brievenbus geduwd. De explosie die volgde, veroorzaakte grote schade aan het huis. De bewoners waren in de nacht dat de aanslag plaatsvond niet thuis. Het gezin ontsnapte hierdoor aan persoonlijk letsel.

De aanslagpleger sloeg in de nacht van 31 december op 1 januari rond half vier in de nacht toe.

De politie heeft maandag in het opsporingsprogramma Bureau Brabant beelden getoond van de verdachte. Hoewel de man zijn gezicht probeert te verschuilen achter een grote capuchon, is hij toch goed vastgelegd door de bewakingscamera aan de voorzijde van de woning.

Ook in de woning zelf werd een aantal deuren uit hun scharnieren geblazen en ontstonden flinke scheuren in de muren. Ruiten sprongen en de hele voortuin werd bezaaid met glas. Zelfs de woning van de buren liep schade op.

Enorme schade Het gezin was op vakantie toen ze door de politie op de hoogte werd gebracht van de explosie in hun huis. De schade was enorm. Door de klap vloog bijna de hele voordeur eruit. De glasscherven lagen tot 20 meter verderop in de straat.

Een getuige zag die nacht iemand wegrennen in de richting van de Eksterdonk, een straat verderop. De politie sluit niet uit dat de verdachte zich al een dag eerder in de buurt ophield. Er was toen veel overlast door vuurwerk waar mogelijk de verdachte ook bij is betrokken.

Motief

De politie zoekt naar het motief van de aanslag, maar houdt rekening met een vergissing. Mogelijk heeft de dader het verkeerde adres als doelwit gekozen.

De politie spreekt in ieder geval van een 'levensgevaarlijke aanslag' waarbij slachtoffers konden vallen. Daarom worden nu beelden van de verdachte getoond in de hoop dat getuigen zich melden die zich de man herkennen of camerabeelden van die nacht hebben.