Sint Jan verkoopt door spanning in de wereld duizenden kaarsjes extra

Wat doe je in onzekere tijden? Een kaarsje opsteken. In de Sint Jan in Den Bosch gebeurde het in 2024 veel vaker dan het jaar ervoor: tienduizenden kaarsen meer werden er aangestoken.

Een kaarsje voor de vrede. Eentje ter troost. Of simpelweg als steun in zware tijden. In de kathedraal Sint Jan in Den Bosch is het een komen en gaan van mensen die een klein lichtje in de duisternis willen brengen. "Het is oorlog in Oekraïne. De Amerikaanse president Trump komt met nieuw beleid. Dat zorgt ervoor dat mensen naar hier komen, ook Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht. Ze willen toch een rechtvaardige vrede", ziet broeder Rangel.

Broeder Rangel (foto: Imke van de Laar).

Hij krijgt de kaarsjes bijna niet aangesleept. "Anderhalf uur geleden stond hier alles bijgevuld", wijzend op een grote tafel met daarop bakken kaarsen. Broeder Rangel moet meerdere keren per dag een nieuwe voorraad kaarsen aanspreken.

"Waarom is de wereld zo gemeen?"

"We vragen aan God: waarom? Waarom is de wereld zo gemeen? Ik kan het niet volgen", zegt een bezoeker die in de Sint Jan een kaarsje komt opsteken. "Het ziet er niet goed uit", sombert een andere vrouw gehuld in een warme winterjas. Ook voor haar biedt het opsteken van een kaarsje in de kathedraal een stukje gemoedsrust. Of het behalve mentale steun ook echt gaat bijdragen aan de wereldvrede? "Ik hoop het, maar als ik om me heen kijk vraag ik me wel af waar gaat het heen?"