Blamage in eigen provincie: Michael van Gerwen verliest van amateur

Michael van Gerwen heeft maandag een blamerende nederlaag geleden tijdens het Players Championship in Rosmalen. De Vlijmenaar ging in de eerste ronde onderuit tegen de onbekende Ier Michael Flynn. Daarmee liet Van Gerwen een uitgelezen kans liggen om in zijn eigen provincie de titel op te eisen, want grote namen zoals Luke Littler en Luke Humphries ontbraken.

De 32-jarige Flynn, die bij de bond WDF de 574ste positie op de ranking bezet, was met 6-4 te sterk voor de thuisfavoriet uit Vlijmen. Flynn veroverde nog nooit een tourkaart van de PDC. Sociaal werker

Pas zondagochtend hoorde Flynn dat hij mocht meedoen in Rosmalen, nadat een aantal andere darters had afgezegd. Hij staat namelijk elfde in de Challenge Tour, een lijst met reservespelers voor dit soort toernooien.