'Blij dat ik het kan navertellen', zegt man die betonplaten op auto kreeg

De bestuurder bij wie maandagochtend vier loodzware betonplaten op zijn auto vielen, heeft wat last van zijn nek en schouder. Boven alles is hij blij dat hij het kan navertellen, zo zegt hij tegen Omroep Gelderland. Het gaat om een 25-jarige man uit Oss. Bij het ongeluk op de A2 verloor een vrachtwagen zijn lading betonplaten en vlogen twee andere auto's in brand. De vrachtwagenchauffeur en een van de bestuurders van de in brand gevlogen auto's raakten lichtgewond.

Het ging maandagochtend mis op de A2 bij Zaltbommel. De Ossenaar was op weg naar zijn werk en reed richting Tiel toen auto's voor hem hard remden. De bestuurder moest zelf ook in de ankers. In zijn binnenspiegel zag hij op tijd de vrachtwagen, waarna hij snel naar de rechterbaan ging. Niet lang daarna knalde er iets op zijn auto en stond hij stil. "Zo krijg je de schrik van je leven", blikt hij terug bij Omroep Gelderland. De vrachtwagen, die ook plotseling hard moest remmen, verloor de lading betonplaten en botste op twee auto's. De betonplaten vielen bovenop de auto van de man uit Oss. Twee andere auto's vlogen in brand. De A2 van Den Bosch naar Utrecht was vrijwel de hele ochtend dicht.

De betonplaten belandden bovenop de auto (foto: SQ Vision).

"Je gaat 's ochtends naar je werk en dan heb je ineens vier betonplaten op je dak. Toen ik me omdraaide begon de shock pas echt", zegt de 25-jarige bestuurder. "Ik zag dat de achterbank helemaal plat was gedrukt door het gewicht van de platen. Ik heb echt wel tien engeltjes op mijn schouder gehad, dat zegt iedereen in mijn omgeving ook." Volgens de politie raakten de vrachtwagenchauffeur en een van de bestuurders van de in brand gevlogen auto's gewond. Hun verwondingen zouden niet ernstig zijn. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Twee auto's vlogen in brand (foto: Bart Meesters/SQ Vision).

"Toen ik thuiskwam heb ik eerst echt een uur op de bank gezeten om het een beetje te verwerken. Daarna ben ik langs de huisarts gegaan. De adrenaline moest eerst even wegtrekken denk ik, tegen de middag kreeg ik toch wel last van mijn nek en schouder. Dat zal waarschijnlijk door de klap komen." De bestuurder durft wel weer de weg op. "Maar dat kan morgen ook anders zijn. Ik heb dinsdag ook nog vrij van werk om wat dingen te regelen, zoals vervangend vervoer. Misschien dat ik de plek van het ongeluk even vermijd. Ik ben al blij dat ik het kan navertellen."