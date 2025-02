Grote brand transportbedrijf: man (24) opgepakt voor ronselen tieners

De politie heeft dinsdag een derde verdachte aangehouden voor de grote brand die vorig jaar woedde bij transportbedrijf Van Bakel aan de Tubantenweg in Oss. Het gaat om een 24-jarige man uit Nijmegen. Twee weken geleden hield de politie al twee 15-jarige jongens aan voor het aansteken van de brand. De politie denkt dat de nu aangehouden verdachte de twee jongens heeft geronseld om de brand aan te steken.

De brand woedde in de nacht van 30 november op 1 december bij het negentig jaar oude familiebedrijf. Vier vrachtwagens gingen in vlammen op. In een gebouw naast de brandende vrachtwagens lagen mensen te slapen. Niemand raakte gewond.

Het vuur sloeg wel over naar een naastgelegen loods. De brandweer kon voorkomen dat die helemaal afbrandde.