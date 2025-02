Ongeluk met meerdere voertuigen op de Moerdijkbrug

Op de Moerdijkbrug (A16) is dinsdagochtend een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Daarom werden er twee rijstroken afgesloten van Breda naar Rotterdam. Inmiddels is de brug weer helemaal open en neemt de vertraging af.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over negen. Meerdere voertuigen botsten op elkaar, al is het nog onduidelijk wat er precies is gebeurd Rond tien uur stond er een uur file. Rond elf uur was de vertraging nog maar vijf minuten.

De file leidde ook op de A17 richting Dordrecht tot problemen. Verkeer had daar te maken met een uur vertraging. Die vertraging ging snel voorbij.