Guus Meeuwis treedt weer op in het buitenland, fans speculeren over locatie

Guus Meeuwis gaat weer optreden in het buitenland. Dat maakte de Tilburgse zanger maandag bekend. De vraag is alleen nog: waar? Fans speculeren volop over de vraag in welk land hij zijn (Brabantse) hits gaat vertolken. Wij hebben een paar kanshebbende podia in het buitenland op een rijtje gezet.

Tien jaar geleden stond Meeuwis in Londen in de Royal Albert Hall waar plek is voor ruim 5000 bezoekers. In 2016 trad hij op in Parijs in het iconische Olympia. Drie jaar later speelde de Tilburger zijn derde internationale show in Sydney. En drie jaar geleden speelde hij de Webster Hall in New York helemaal plat. Bij al die shows reisden honderden fans mee met Guus.

De Tilburgse zanger heeft dus al een keer in Sydney opgetreden. Toch was dat niet in het legendarische Sydney Opera House. Die optie staat nog open en misschien maakt Meeuwis donderdag wel bekend dat hij dit jaar aan de andere kant van de wereld gaat optreden. Er is daar in ieder geval ruimte voor bijna 6000 Nederlandse fans.

Dublin of Portugal

Zijn fans speculeren volop mee onder het bericht van Guus. Een aantal denkt dat het optreden in Dublin plaatsvindt. Daar zou hij kunnen optreden in bijvoorbeeld Vicar Street. Die iconische zaal in de Ierse hoofdstad is meerdere keren bekroond met de ‘Live Venue of The Year’ prijs. En sterren als Bob Dylan, Neil Young en Paul Simon traden er op.

Een ander scenario zou zijn dat hij in Portugal optreedt, daar is Meeuwis getrouwd in 2022 en hij heeft er ook een huisje. Door zijn liefde voor het land zou het dus kunnen dat zijn volgende show daar is.

De laatste keer dat de Tilburger een internationale show gaf, was in New York in 2022. Als hij dat wil overtreffen, zou hij ook kunnen kiezen voor de Sphere in Las Vegas. Het gloednieuwe Amerikaanse bolvormige muziekgebouw is bekleed met LED-schermen. Er is plek voor ruim 18.000 man.

Fans kunnen zich inschrijven op de website van Guus om als eerste op de hoogte te worden gebracht van de ticketverkoop. Donderdag maakt hij bekend op welke plek hij zijn volgende optreden gaat geven.

Hier kun je de vorige internationale concerten van Guus in Londen, Parijs en New York zien: