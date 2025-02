Bosz vooral positief op weg naar Juventus: 'Geen reden voor crisis bij PSV'

Het gaat niet goed met PSV. Dat is een understatement, want langzaam hangt het woord crisis boven het Philips Stadion. In de competitie werd dit jaar pas één keer gewonnen en woensdagavond moet de Eindhovense club een achterstand goedmaken tegen Juventus om uitschakeling in de Champions League te voorkomen. Toch ziet Bosz ook de positieve dingen terugkeren bij PSV.

Bosz: "De uitslagen zijn PSV-onwaardig. Daar zijn we het allemaal over eens. Alleen als ik kijk naar de wedstrijd van zaterdag tegen Utrecht zie ik een positieve ontwikkeling. We waren weer dominant en creëerde veel kansen. De uitslag is dan teleurstellend, maar dát is het PSV dat ik wil zien."

Als je Peter Bosz dinsdagmorgen hoort praten zou je bijna denken dat alles crescendo gaat bij PSV. Natuurlijk kreeg de trainer vele kritische vragen, maar Bosz pareerde ze allemaal door terug te verwijzen naar de wedstrijd van zaterdag tegen FC Utrecht. PSV verspeelde in die wedstrijd dan wel weer twee punten, de trainer had toch positieve punten gezien.

De uitslagen zijn PSV-onwaardig. Maar van een crisis wil de trainer nog niks weten: "Ik vind dat er nog geen reden is voor een crisis. We doen nog mee op drie fronten. We kunnen morgen bij de beste zestien ploegen van Europa komen, we staan in de halve finale van de beker en we doen nog steeds mee om het kampioenschap."

Maar het woord crisis hangt toch als het zwaard van Damocles boven het hoofd van PSV én Peter Bosz. Woensdagavond móet er gewonnen worden om de volgende ronde van de Champions League te halen. In Turijn werd vorige week nog nipt met 2-1 verloren. "Morgen is ook een hele andere wedstrijd. We spelen thuis en hebben 35.000 supporters achter ons staan. Dit zijn altijd memorabele avonden, niet te vergelijken met een competitiewedstrijd."