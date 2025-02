Aantal jongeren dat vapet stijgt enorm, zo zit het in jouw gemeente

Het aantal jongeren dat vapet is enorm gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer op basis van cijfers van het RIVM en de GGD'en. Tussen 2019 en 2023 zijn scholieren uit de tweede en vierde klas van de middelbare school flink meer gaan vapen. In delen van de provincie zijn dat er zelfs bijna zes keer zoveel.

Volgens Independer vapet ten minste één op de twaalf leerlingen minimaal één keer per week. Dat is meer dan in 2019. Zo zit de toename in de verschillende GGD-regio's eruit:

GGD West-Brabant: 3,5 keer zoveel

GGD Hart voor Brabant: 5,8 keer zoveel

GGD Brabant-Zuidoost: 4,4 keer zoveel

Daarmee is de toename van vapende jongeren in Brabant groter dan het landelijke gemiddelde. Landelijk zijn jongeren ongeveer vier keer zoveel gaan vapen. In Brabant heeft minstens een kwart van de tweede- en vierdeklassers weleens een elektronische sigaret geprobeerd. In de regio Hart voor Brabant is dat zelfs een derde.