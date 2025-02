Struikelen over de molshopen: 'Rond Valentijnsdag hangt liefde in de lucht'

Er zijn dit jaar veel meer molshopen gespot. Tijdens de jaarlijkse telling van de Zoogdiervereniging zijn er maar liefst 2817 molshopen in Brabantse tuinen geteld - bijna duizend meer dan vorig jaar. Brabant is geen uitzondering, ook in álle andere provincies werden meer molshopen gezien. Gelderland spant de kroon, daar werden ruim 4500 molshopen gespot.

Het is volgens de vereniging het perfecte moment voor de mollentelling. De mannetjes leggen momenteel grote afstanden af. "Dit doen ze heel dicht aan de oppervlakte waardoor er zogenoemde 'mollenritten' ontstaan; een soort langgerekte molshopen." En dat is dus goed te zien.

"Mannetjes zijn in de maanden februari, maart en april op zoek naar vrouwtjes om zich voort te planten", vertelt projectleider Elze Polman van de Zoogdiervereniging. "Mollen graven hun eigen gangenstelsel en willen normaal gesproken geen andere mollen in hun gangen, maar tijdens de paartijd maken de vrouwtjes een uitzondering voor het mannetje."

Het afgelopen weekend speurden 98 Brabanders in hun achtertuin naar molshopen. Zij deden mee aan de jaarlijkse telling van de Zoogdiervereniging. Die vindt gewoonlijk rond deze tijd van het jaar plaats. Rond Valentijnsdag hangt er namelijk liefde in de lucht, ook in mollenland. In februari begint het paarseizoen van de mol.

In het kaartje vind je de aantallen getelde molshopen per provincie:

En gelukkig voor de tellers viel er inderdaad veel te zien. In heel Nederland werden 20.000 molshopen gespot, vorig jaar waren dat er nog 12.000. Wel was het dit jaar beter weer, waardoor er veel meer aanmeldingen waren. Dit jaar telden er 98 Brabantse deelnemers mee, veertig meer dan de 58 tellers in 2024. In heel Nederland waren 780 mensen mollen aan het spotten, vorig jaar waren dat er nog 526.

Ook buiten de tuin telden mensen veel molshopen. Via Waarneming.nl kwamen 6216 tellingen binnen en werden meer dan 50.000 molshopen doorgegeven. De telling zegt niets over het aantal mollen dat in Nederland leeft, en of dit aantal stijgt of daalt, omdat niet iedereen elk jaar op dezelfde plek en manier telt. Wel zegt het iets over de verspreiding van het dier.

'Ze gaan achter de regenwormen aan'

Ook boswachter Frans Kapteijns kreeg meldingen van molshopen binnen. In de rubriek Stuifmail van zaterdag vroeg Jes Merx zich af waarom we juist nu zoveel mollen zien. Volgens de boswachter zien we de molshopen nu beter doordat de meeste graslanden, weiden of gazons kort gras hebben en ze dus meer opvallen.

Ook heeft het weer veel geregend en zoeken de mollen de ruimte richting de oppervlakte of het maaiveld op. Daar is het droger en daar maken ze hun gangenstelsel. Ook wordt het warmer en kruipt het hoofdvoedsel voor de mol, de regenworm, naar net onder het maaiveld. En de mollen gaan weer achter die regenwormen aan.