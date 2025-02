PSV - Juventus: politie mag preventief fouilleren rond wedstrijd

De politie kan woensdag rond de wedstrijd PSV - Juventus mensen preventief fouilleren in en bij het centrum van Eindhoven. Dat heeft burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven dinsdag besloten.

De burgemeester nam zijn besluit op advies van de politie en na overleg met het Openbaar Ministerie. PSV treft zelf ook maatregelen in en om het stadion rond deze Champions League-wedstrijd.

Vuurwerk en zelfgemaakte wapens

Bij de wedstrijd zijn 1600 Juventus-supporters aanwezig. De wedstrijd is gekwalificeerd als een risicowedstrijd van de hoogste categorie. Dat komt onder andere omdat er bij eerdere Champions League-wedstrijden van Juventus tientallen Juventus supporters zijn aangehouden. Bij die aanhoudingen zijn vuurwerk, zelf gemaakte wapens, zoals verzwaarde handschoenen, en drugs gevonden.

Er wordt verwacht dat de supporters in een stoet naar het stadion gaan. Daarbij wordt vaak zwaar illegaal vuurwerk afgestoken en gezichtsbedekende kleding gedragen. Het is volgens de gemeente lastig te voorspellen waar de Italiaanse supporters in de stad zullen zijn, waardoor de kans op confrontaties toeneemt.

Juventus-supporters staan klaar met wapens

Bij een eerdere wedstrijd van Juventus – PSV op 17 september afgelopen jaar in Turijn zijn er meldingen gedaan dat supporters van Juventus klaarstonden met (slag)wapens om de PSV-bussen, met daarin supporters, aan te vallen.

De gemeente Eindhoven zegt dat ook de supporters van PSV tijdens eerdere Europese wedstrijden meerdere keren de confrontatie aangingen met supporters van de tegenstander en de mobiele eenheid. De aftrap van de wedstrijd is woensdag om negen uur ’s avonds in het Philips stadion.